Top Gun: Maverick-regissøren har en idé til en F1 og Days of Thunder crossover-film

Det har i det siste vært mange samtaler om å bringe Brad Pitt og Tom Cruise sammen igjen i en film som medspillere. Denne samtalen har for det meste blitt født av det faktum at Cruise har overskriften Top Gun: Maverick og Pitt har overskriften F1, to actionfilmer som har blitt regissert av Joseph Kosinski. Når stjernene står på linje, når kan vi forvente at Cruise-Pitt forbindelsen vil ta form igjen?

Det var nettopp det GQ spurte Kosinski om i et intervju nylig, og regissøren ga et svar som både var litt overraskende, men som også virker virkelig spennende, ettersom det vil se ut til å koble sammen verdenene til Formel 1 og NASCAR.

Kosinskis storslåtte plan ble forklart slik: "Vel, akkurat nå ville det være Cole Trickle, som var [Cruises] Days of Thunder-karakter, vi finner ut at han og Sonny Hayes har en fortid. De var rivaler på et tidspunkt, kanskje møttes de... Jeg hørte om den episke gokartkampen i Interview with a Vampire som Brad og Tom hadde, og hvem ville ikke ha betalt for å se de to gå head-to-head på banen?"

Ville du sett Days of F1, Formula Thunder, eller hva det nå kan hete?