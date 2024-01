Top Spin 2K25 annonsert

Electronic Arts og 2K har prøvd å overgå hverandre når det gjelder videospill basert på sport og idrett i årevis nå, så det var ganske passende da EA tilsynelatende sluttet å lage boksespill etter Fight Night Champion i 2011 og 2K forlot tennis med Top Spin 4 samme år. Men så begynte ryktene om Mafia 4 å svirre i fjor, og de hevdet også at Top Spin 5 var under utvikling hos Hangar 13. Nå vet vi at det eneste de tok feil av, var at de glemte at 2K har endret måten spill tituleres på i dag.

Teaser-traileren nedenfor bekrefter at det som heter Top Spin 2K25 faktisk kommer. Det er imidlertid alt, for blandingen av redigert gameplay og gode, gamle "in engine"-klipp avslører ingen nye funksjoner eller lignende. Vi får bare beskjed om å følge med for mer informasjon i fremtiden, men tittelen får det i det minste til å virke som om spillet lanseres senere i år eller tidlig i 2025.