Top Spin 2K25 avslører offisielt lisensierte turneringer i ny trailer

Vi har tidligere rapportert om tennisspillerne som er tilgjengelige i Top Spin 2K25, som kommer 26. april til PC, PlayStation og Xbox. Men hva med offisielt lisensierte turneringer? Det er nå bekreftet, og det viser seg at 2K Sports har et imponerende utvalg i vente, og flere vil følge:



ASB Classic - Auckland, New Zealand



Australian Open - Melbourne, Australia



BNP Paribas Open - Indian Wells, USA



Cincinnati Open - Cincinnati, USA



Internazionali BNL d'Italia - Roma, Italia



Miami Open - Miami, USA



Mutua Madrid Open - Madrid, Spania



National Bank Open - Toronto, Canada



Nitto ATP Finals - Torino, Italia



Roland Garros - Paris, Frankrike



Rolex Masters Paris - Paris, Frankrike (fiktiv arena)



Rolex Monte-Carlo Masters - Monte Carlo, Monaco



Rolex Shanghai Masters - Shanghai, Kina



The Championships, Wimbledon - London, England



US Open - New York, USA



Vi har også fått en helt ny trailer som viser noe av arbeidet som er lagt ned i å få alle tennisstjernene til å føle seg levende og spille på en naturtro og realistisk måte. Se den nedenfor.