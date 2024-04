Top Spin 2K25 får en offisiell lanseringstrailer

HQ

Vi måtte vente godt over et tiår etter at Top Spin 4 ble utgitt, før beslutningen ble tatt om å bringe tilbake den kanskje beste tennisserien gjennom tidene. Og på fredag var det endelig tid for premieren, noe som betyr at mange av dere vil tilbringe helgen med å levere smashes og lobs med favorittspilleren din på vei mot et ettertraktet trofé i spillets mange offisielle turneringer.

Men hvis du fortsatt er usikker, foreslår vi at du tar en titt på den nettopp lanserte lanseringstraileren (og ikke glem å lese anmeldelsen vår heller), som viser både gameplay og mye av innholdet som venter deg. Ta en titt nedenfor, og hvis du allerede har begynt, kan du fortelle oss i kommentarfeltet hva du synes så langt.

Top Spin 2K25 er ute nå for PC, PlayStation og Xbox.