Top Spin 2K25 "kjører med 60 FPS i enkelt- og flerspillermodus på alle plattformer"

God flyt er ofte viktig i spill, men i noen sjangre er det definitivt viktigere enn i andre. Og en av disse er sportsspill. Så hva med det kommende Top Spin 2K25, er det en hakkete opplevelse eller kan vi forvente oss noe jevnere?

Heldigvis har vi gode nyheter på den fronten, for i et intervju med Wccftech avslører spillregissør Remi Ercolani at 60 bilder per sekund er standarden for all gameplay (men tilsynelatende ikke nødvendigvis for mellomsekvenser og så videre), og dette gjelder alle formater :

"Top Spin 2K25 kjører med 60 FPS i enkelt- og flerspillerspill på alle plattformer under spillingen. Dette er en viktig del av Top Spin-følelsen og -opplevelsen, så det var avgjørende for oss å nå dette målet på alle plattformer."

Dette er selvsagt en svært gledelig nyhet, og et allerede hett spill ble plutselig enda hetere.