Top Spin 2K25-trailer avslører april-lansering

HQ

Det er to måneder siden Hangar 13 og 2K plutselig annonserte at tennisserien Top Spin skulle komme tilbake. Vi har ikke hørt en eneste ball sprette siden da, men det er tydeligvis fordi de ønsker at markedsføringskampanjen skal være kort og konsis.

Dagens trailer avslører ikke bare at Roger Federer, Serena Williams, Andre Agassi, Carlos Alcaraz, Iga Świątek og Francis Tiafoe er blant de "mer enn 24 proffene" som kan brukes i spillet, men også at Top Spin 2K25 lanseres på PC, PlayStation og Xbox 26. april (tre dager tidligere hvis du kjøper en av de dyrere versjonene).

Hangar 13 sier at vi kan glede oss til å spille i alle de fire Grand Slam-turneringene, på 48 unike baner (inkludert 15 virkelige arenaer), trene og fullføre utfordringer med John McEnroe, skape vår egen karakter for å konkurrere online og mye mer.

Du kan forvente å få vite mye mer om alt dette i løpet av de kommende ukene.