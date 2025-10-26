HQ

Enten man elsker eller hater ham, har Donald Trump satt sitt preg på verden, og spillverdenen er intet unntak. Tycoon, president, piñata. Trumps spillarv er så bisarr som den kan bli. Vi har gått gjennom flere tiår med utgivelser for å finne de mest bemerkelsesverdige. Her er våre topp 10 videospill med Donald Trump.

10. TrumPiñata (2016)

Noen ganger trenger ikke politiske kommentarer å være subtile, og TrumPiñata beviser det. Du slår rett og slett på en tegneserie-piñata formet som Trumps hode til den sprekker. Det er det hele. Ingen historie, ingen dybde, bare forløsende, latterlig satire fra en internett-æra som elsket å gjøre opprør til minispill.

9. Supreme Ruler Ultimate: Trump Rising DLC (2014)

Denne utvidelsen til Supreme Ruler Ultimate gjør global politikk til et spillbart "hva om"-scenario. Du kan ta kontroll som president Trump, omforme handelen og (naturligvis) bygge murer. Det er en spekulativ simulering som føles halvt parodisk, halvt forutsigbar, avhengig av når du spiller det.

8. Make America Great Again: The Trump Presidency (2017)

Et strategispill som prøver å gjøre det virkelige presidentskapet om til en ledelsessimulering. Du balanserer budsjetter, takler utenrikspolitikk og øker oppslutningen, alt mens du tar "enorme" beslutninger. Det er ikke akkurat Civilization, men det er overraskende polert til å være et meme-prosjekt.

7. Make America Great Again (2019)

Det kommer kanskje ikke som noe sjokk: to videospill sentrert rundt Trumps ikoniske valgkampslagord. Dette spillet er et sideskrollende 2D-eventyr der du tar rollen som Trump mens han, gjett hva, kjemper mot ISIS. Spillet inneholder ingen åpenbare politiske budskap.

6. Trump Simulator VR (2017)

Ja, dette finnes. Trump Simulator VR lar deg bokstavelig talt gå inn i Trumps sko, i Det ovale kontor, på scenen og til og med foran journalister. Det handler mindre om realisme og mer om absurd eskapisme, og gir deg en bisarr sjanse til å oppleve det surrealistiske festfyrverkeriet til en politisk kjendis på første hånd.

5. Donald Trumps eiendomsmegler (2002)

Trumps svar på SimCity og Capitalism II, dette spillet setter deg i skoene til en ambisiøs eiendomsutvikler som konkurrerer om global dominans. Clouet? Trump selv dukker opp med voiceover for å rose eller skjelle ut dine prestasjoner. Det er like mye en simulering av ego som av økonomi, en tidskapsel fra tidlig 2000-tall som er både underholdende og ufrivillig selvparodisk.

4. Mr. President! (2016)

Her spiller du som en Secret Service-agent hvis eneste oppdrag er å dykke (i herlig sakte film) for å redde en Trump-lignende kandidat ved navn "Ronald Rump". Forvent ragdoll-kaos, gylne statuer og taler som føles litt for ekte. Det er satire som ikke legger fingrene imellom, og den er mye morsommere enn den har noen rett til å være.

3. Saints Row IV: Commander in Chief Edition (2013)

Selv om Trump ikke dukker opp direkte, fanger denne DLC-en den samme overdrevne patriotismen som senere skulle definere 2010-tallets politiske memes. Du kan kle deg ut som Uncle Sam, ri på en skallet ørn og avfyre "Merica Gun". Det er en feberdrøm av satire som tilfeldigvis føles mer profetisk for hvert år som går.

2. Trump Castle: The Ultimate Casino Gambling Simulation (1989)

Før politikk, før reality-TV, var det kasinomogul-æraen, og dette spillet var en perfekt avrunding av den. Trump Castle lar deg tre inn i et virtuelt Atlantic City-kasino som er modellert etter den virkelige verden. Poker, blackjack, rulett ... alt i den pikselerte luksusen til Trump-merket. Det er kapitalisme i sin reneste digitale form: prangende, overfladisk og merkelig hypnotiserende.

1. The Political Machine series (2004-)

På topp ligger Political Machine -serien, en politisk strategi-simulering som lar deg stille som presidentkandidat som Trump (eller mot ham). Du skal styre valgkampruter, holde taler og prøve å vinne over vippestater, alt gjengitt med tegneserieaktig sjarm. Under humoren ligger en overraskende skarp kommentar til mediedrevet politikk. Det er morsomt helt til du innser hvor nær virkeligheten det ligger.