Topp 11 vann-fokusert videospill som gjorde inntrykk på oss

Med den nært forestående ankomsten av Endless Ocean Luminous til Nintendo Switchs line-up, har vi i Gamereactor tatt et tilbakeblikk på videospillene som primært er basert på et akvatisk tema og som gjorde størst inntrykk på oss. Enten det er de store havene, stressende dykkereventyr, sprudlende plattformspill eller den undertrykkende terroren i undervannsbyer, er vi sikre på at du deler mange av disse valgene med oss. Og hvis ikke, så la oss få vite hva dine favorittspill er!

Siden det finnes mange titler med vann som hovedelement, har vi valgt ut noen (uten noen bestemt rekkefølge) som vi er sikre på vil interessere deg til å dykke ned i havdypet. Hold deg for nesen og hopp uti!

Endless Ocean Luminous

Selv om presentasjon og variasjon ikke er denne tittelens sterke side i dagens tid, tilbyr Endless Ocean Luminous en avslappende opplevelse for å nyte den marine naturen. Vi kan utforske og oppdage faunaen, representert av mer enn 500 arter. I motsetning til andre videospill som Subnautica, trenger vi ikke å bekymre oss for lurende fiender eller å gå tom for oksygen.

Arias original kom ut i 2007 utgitt av Nintendo for Wii-konsollen, som senere fikk en oppfølger. Nå er det en moderne versjon for Switch. En av de nye funksjonene er at du kan nyte kooperativ gruppefordypning for opptil 30 spillere. Hvis du vil vite mer om denne utgivelsen, forteller vår David deg mer i sin anmeldelse av Endless Ocean Luminous.

Sea of Thieves

Skatter, fiske, samarbeidsoppdrag, kanonkamp, en flaske rom ... med denne åpne verdenen er mulighetene uendelige. Sea of Thieves lar deg leve deg inn i et eventyr der du blir en ekte sjørøver. Du kan seile alene, beundre landskapet og utforske nye horisonter ... eller spille sammen med andre, der Rare's opplevelse får en helt ny betydning. Det finnes Grand Tales, utvidede oppdrag basert på historien rundt verdenen på The Devil's Shroud. Og se opp for fiendene: fra spøkelser til krakens, samt stormene som raser på åpent hav, piratlegender er ikke lenger legender, men virkelighet. Med PvP-kampalternativet kan du også nyte sjøkamp med skyte- eller nærkampvåpen - men vær forsiktig så du ikke senker skipet ditt og skipskameratene dine!

Vi faller inn i piratlivet, seiler uten (eller med) en definert kurs for å utforske øyene og hemmelighetene som omgir havet eller velge oppdragene for å motta store belønninger. En veldig komplett spillopplevelse der du vil ta roret for å gå på jakt etter den beste skatten: det er et eventyr uten grenser.

Subnautica

I dette overlevelsesspillet befinner vi oss på en fremmed planet som består av et fascinerende hav. Etter en nødlanding på denne særegne verdenen, må vi motstå alle farene som lurer. Den eneste åpenbare veien ut er å nå havets bunn. Lavasoner, bioluminescerende undervannselver, solfylte korallrev og til og med havgraver. Subnautica har begge sider av medaljen: fengslende landskap med strålende sjødyr, frodig vegetasjon og livlige farger, men når natten faller på, etterlater dysterheten og dens skapninger miljøet med en dempet tone, og spilleren med en følelse av frykt.

I havdypet finner vi alt vi trenger for å lage redskaper og verktøy, og det er til og med mulig å bygge baser på havbunnen eller personlige farkoster. Utvilsomt en klassiker blant videospill med et akvatisk tema.

The Legend of Zelda Zelda: The Wind Waker

Vi kunne ikke utelate Zelda-sagaen, og spesielt ikke The Wind Waker. Denne tittelen regnes som en av de beste i Nintendos eventyrfranchise, selv om det ikke alltid var slik. Det inneholder et ekspansivt miljø for den tiden som aldri hadde eksistert før i sin fiksjon. Serien valgte et hav av frihet (selv om du bare kan surfe på overflaten), og ga Link makten til å kontrollere vinden for å kartlegge sine reiser på havet. Der kunne alle slags opplevelser finne sted, selvfølgelig fulle av gåter og magi.

Med et bredt spekter av øyer å besøke og mange farer til sjøs, seiler helten over verdenshavene i en av de dypeste og mest originale historiene i serien. Et av de mest karakteristiske verktøyene i videospillet er den evnen til å endre vindretningen. Dette oppnås ved hjelp av musikkens kraft, takket være den titulære Wind Waker -stafettpinnen.

En annen karakteristisk særegenhet ved spillet er Link's store insektøyne. Art direction bestemte seg for å endre karakterens uttrykksevne, noe som bidro til å gi ledetråder om hvilken vei spilleren måtte ta, og som for øvrig passet inn i den dristige cel-shaded tegneseriefinishen.

Vi hadde sist glede av dette eventyret med Wind Waker HD på Wii U og gledet oss til den uunngåelige Nintendo Switch-porten, men så langt har den ikke kommet ...

Assassin's Creed IV: Black Flag

Skatter, plyndring og eventyr... Assassin's Creed: Black Flag er inspirert av 1700-tallet, den såkalte gullalderen for sjørøveri. Denne fjerde delen av serien tar oss med til øyene Bahamas, Sør-Florida og Cuba. Nærmere bestemt er det byene Havana, Nassau og Kingston som står i fokus. Ikke bare det, men historien tar også hovedpersonen med til mer enn 50 av datidens byer.

Omtrent 50% av spillet foregår til sjøs. Noen av handlingene som kan utføres er harpunjakt eller undersøkelse av havdypet. Det er verdt å nevne sjøslagene: det er flere sekundære oppdrag der disse skjulte konfrontasjonene kan finne sted; du kan skyte motstanderens kaptein eller angripe motstanderens skip, blant andre alternativer.

Ecco the Dolphin

Ecco the Dolphin ble utgitt på 90-tallet for Mega Drive (Genesis) og er en pioner innen tema og sjanger, helt og holdent basert i vannverdenen. Kanskje de fantastiske vannlevende nivåene i Super Mario Bros. eller Donkey Kong Country ikke kvalifiserte til denne listen i seg selv, men dette var et helt akvatisk plattformspill.

I spillet følger vi Ecco, en delfin som blir alene etter at en mystisk tornado tar med seg kapselen hans. Senere oppdager vi at delfinene har blitt tatt til fange av en fremmed rase kalt Vortex. Og nei, det ender ikke i en The Simpsons episode.

Vi kontrollerer vanndyret gjennom forskjellige stadier fra et 2D-siderullende perspektiv. Historien ber oss om å reise gjennom fortiden og besøke steder som Atlantis. Og akkurat som Mario må møte Bowser i siste etappe, må Ecco nå Vortex bikuben og beseire dem.

Historien bak skapelsen av denne SEGA-utgitte tittelen er litt ... grumsete. Ed Annunziata, spillets forfatter, ble inspirert av en marinbiologisk forsker ved navn John C. Lilly. Lilly var involvert i et prosjekt der de forsøkte å lære delfiner menneskespråk. I tillegg eksperimenterte forskeren med narkotika, som ketamin. Dette fikk ham til å tro at han hadde fått kontakt med høyere vesener, det vil si utenomjordiske. Han kalte dem Earth Coincidence Control Office (E.C.C.C.O.) - en ren tilfeldighet?

Wave Race 64

Vi måtte absolutt ta med denne klassiske vannscooterraceren fra Nintendo 64. Det er et enkelt, arkadeaktig og enkelt (men grundig) spill der moroa aldri tar slutt. Tittelen er delt inn i fire spillsystemer, som alle er forskjellige fra de andre. I tillegg inneholder det totalt 9 miljøer. Seieren venter på målstreken, men vi må krysse en bane med forskjellige hindringer, for eksempel ramper, dypt vann eller boblebad. Det skiller seg ut fra alle tidligere vannspill takket være gjenskapelsen og følelsen av 3D-vannfysikken, som gir en følelse av realisme til spillopplevelsen og samtidig er en del av mekanikken for å kontrollere sykkelen.

SOMA

Denne psykologiske skrekkhistorien vil holde deg spent hele tiden... Vi lever oss inn i Simon Jarret, en mann som har vært utsatt for en bilulykke og fått en hjerneskade. På grunn av sin situasjon går Jarret med på å gjennomgå et eksperiment: en hjerneskadescanning. Etter å ha gjenvunnet bevisstheten våkner hovedpersonen opp på Upsilon Site av PATHOS-II. Dette stedet er et forlatt forskningssenter under vann.

Denne overlevelsesskrekken er et flott science fiction-verk. Roboter, fremmede vesener og skapninger i menneskeskikkelse vil være Simon Jarrets verste mareritt. Med en mørk og ensom atmosfære vil vi komme oss videre i denne historien som foregår i dyphavet. Utformingen av scenariene er et annet av nøkkelpunktene i SOMA, med handlefrihet til å utforske og inspisere alle stedene på dette dystre stedet.

Bioshock

Dette legendariske, oppslukende simulerings- og skrekkskytespillet er designet i første person. Vi går inn i en utopi som utspiller seg i år 1960, hvor vi fordyper oss i et art deco-univers i havets dyp. Nærmere bestemt i byen Rapture, en av de mest gjenkjennelige i videospillhistorien.

Du vil være i stand til å modifisere kroppen din biologisk for å oppnå forskjellige evner og på denne måten få en fordel i forhold til fiendene dine. I tillegg vil miljøet være din beste allierte, ettersom du kan bruke alle elementene rundt deg som et våpen. Dette spillet er det første i en saga som nådde en trilogi (den første og Infinite ble kritikerrost), og hvis fjerde del visstnok fortsatt er under utvikling, mens skaperen Ken Levine unnfanger nytt prosjekt Judas som "det mest omspillbare spillet i historien".

Dave the Diver

Dave the Diver er et av de mest vellykkede indiespillene som satte seil i fjor. Premisset for spillet er at du spiller Dave, en dykker som er ansatt av en sushirestaurant. Jobben vår er å dykke ned i havet og fange fisken som trengs for å lage restaurantens oppskrifter. Men det er ikke alt: Så snart natten faller på, åpner restauranten dørene for spisegjester, og det er på tide å styre baren. Etter hvert som spillet skrider frem, får vi oppgraderinger til våpen og utstyr. Hver gang vil utholdenhetstiden under vann øke. I tillegg får vi flere muligheter til å undersøke den maritime verdenen.

Men dette var ikke den eneste akvatiske indien i fjor, vi må også nevne Dredge, som kjempet Dave for dette stedet. Denne andre tittelen er en blanding av fiske og skrekk hvor vi må selge fisken vi fanger for å betale vårt eget løsepenger.

Maneater

Er Maneater bare GTA, men med haier? Ja, den sammenligningen kan vi godt gjøre. Spillet handler om en mutert megahai som sprer kaos overalt hvor den svømmer. Og oppdraget er litt ekkelt ... den sluker alle menneskene den finner på sin vei, som en slags ekko-vennlig hevn (pun intended).

Men den kan ikke bare svømme, den kan også utføre akrobatiske hopp og til og med gli opp av vannet i noen sekunder. Etter hvert som spillet skrider frem, vil hovedpersonen vår kunne forvandle seg til en megalodon. I historien kan du identifisere klare påvirkninger som har hjulpet til med å lage tittelen, for eksempel filmen Jaws, Moby Dick eller Orca, spekkhoggeren, historier som forteller katastrofene som frigjøres av disse store sjødyrene. Sharknado for en latter? Ja, den også.

Og hvilket flott vannspill synes du vi gikk glipp av i denne listen? Legg igjen en kommentar nedenfor.