Toppmøtet mellom Europa og Kina: Politisk spenning reduserte det til én dag

HQ

Siste nytt om Kina og Europa I dag, torsdag 24. juli, begynte et toppmøte mellom EU og Kina i landets hovedstad Beijing. Den europeiske delegasjonen, ledet av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, ankom med liten forventning om å komme til enighet i spørsmål som Russland-Ukraina-konflikten eller spørsmålet om tollsatsene som Trump-administrasjonen i USA har innført på alle varer.

"Vi har veldig ærlig og åpent uttrykt våre bekymringer ... om handel, investeringer og geopolitiske spørsmål.... Vi har delvis identifisert løsninger," sa von der Leyen på pressekonferansen etter å ha møtt Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Qiang. Informasjon rapportert av Reuters.

Det ser imidlertid ut til at dette felles grunnlaget har vært mindre enn begge sider hadde ønsket. Xi sa tidligere til von der Leyen og presidenten for Det europeiske råd, Antonio Costa, at utfordringene Europa står overfor, ikke kommer fra Kina, og oppfordret unionen til å "håndtere forskjeller og friksjoner på riktig måte" og "ta de riktige beslutningene".

De to partene utstedte også en felles uttalelse om klima, der de gjentok sin forpliktelse til nye klimahandlingsplaner på tvers av den økonomiske sfæren. De europeiske delegatene oppfordret Kina til å mekle for en fredelig og rettferdig løsning på konflikten mellom Russland og Ukraina, som det ikke har kommet noen informasjon eller resultater om.

Den viktigste friksjonen er EU-kommisjonens nylige forhandlinger med den amerikanske regjeringen om å komme til enighet om en felles tollsats på 15 prosent (og ikke 30 prosent, som Trump truet med). Dette blir av kinesiske ledere sett på som en diplomatisk fiasko for Europa.

"EU har fortsatt å forhandle med USA, noe som betyr at det for øyeblikket ikke er noe momentum for et tettere forhold mellom EU og Kina", sier Cui Hongjian, professor i utenrikspolitikk ved Beijing Foreign Studies University.

På grunn av spenningen mellom de to partene har toppmøtet blitt kortet ned til én dag i stedet for de planlagte to.