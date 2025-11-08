Tordenskjold og Lysfot reboot i arbeid med Ryan Reynolds

HQ

Hollywood graver stadig i arkivene på jakt etter gamle filmer å lage en nyinnspilling av - med et moderne publikum i tankene - og denne gangen har de fått øynene opp for Tordenskjold og Lysfot. Filmen der Clint Eastwood og Jeff Bridges spiller karismatiske røvere sammen, og som ble en uventet suksess i 1974, med over 20 millioner dollar i kassa.

Prosjektet ledes av ingen ringere enn Ryan Reynolds og hans produksjonsselskap Maximum Effort. Stjernen skal selv spille en av hovedrollene, i tillegg til å fungere som produsent og manusforfatter. Det er mye å sjonglere på en gang - men han får også hjelp fra noen erfarne veteraner. Blant dem Enzo Mileti og Scott Wilson, som skal hjelpe til med manusarbeidet, og Reynolds' gamle kompanjong Scott Wilson, som skal ta på seg rollen som regissør.

