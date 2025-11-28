Tormented Souls II passerer 100 000 eksemplarer på én måned

Selv om det ikke er snakk om overskriftsskapende tall i millionklassen, er PQube og Dual Effect svært fornøyde med Tormented Souls II, oppfølgeren til den anerkjente atmosfæriske skrekk- og puslespilltittelen med heltinnen Caroline Walker i hovedrollen.

I en pressemelding bekrefter studioet og utgiveren at mer enn 100 000 eksemplarer av spillet er solgt, mens 250 000 ønskelister er nådd. En god konverteringsrate til salg for spillet.

"Etter suksessen med det første spillet hadde vi store forhåpninger til oppfølgeren - spesielt med tanke på det utrolige arbeidet Dual Effect har lagt ned i å lage en så sterk oppfølger", sier Andy Pearson, Chief Marketing Officer hos PQube. "Vi har blitt overveldet av mottakelsen. Vi jobber også med spennende nytt innhold, og vi kommer med nyheter om noen uker ... så hold øynene åpne ..."

Tormented Souls II er tilgjengelig nå via Steam og Epic Games Store på PC, samt Xbox Series og PlayStation 5. Har du prøvd det ennå?