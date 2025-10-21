Tornado rammer nordlige forsteder i Paris og etterlater en død

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en kraftig tornado rammet den nordlige utkanten av Paris mandag ettermiddag, og drepte en person og skadet flere andre. Uværet rev gjennom deler av departementet Val-d'Oise, veltet trær, ødela hus og tvang redningsmannskaper til å gripe inn i flere byer. Ermont ble hardest rammet, der en bygningsarbeider mistet livet etter at kraftig vind fikk kraner på en byggeplass til å styrte ned. Kollektivtransporten og hovedveiene ble også sterkt forstyrret, med midlertidig stans i togtrafikken og blokkerte motorveier. Da natten falt på, satte lokale myndigheter opp nødherberger for fordrevne innbyggere mens oppryddingsarbeidet fortsatte. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!