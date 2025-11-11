Toronto Raptors' Brandon Ingram får en bot på 25 000 dollar for å ha kastet en flaske fylt med vann

HQ

Toronto Raptors-spissen Brandon Ingram ble bøtelagt med 25 000 dollar for sitt utbrudd under en kamp mot Philadelphia 76ers som endte 130-120, et nederlag for Toronto sist søndag.

I en pause i tredje quarter kastet Ingram en flaske full av vann i bakken, som spratt tilbake og traff en kampleder i skulderen, og spiddet flere personer, inkludert en kameramann og lagkameraten Scottie Barnes.

Kampen måtte utsettes mens de tørket banen. Han fikk en teknisk fould for å ha forsinket kampen. Han endte opp med å score 21 poeng på 37 minutter. NBA kunngjorde senere at han fikk en disiplinærstraff på 25 000 dollar.

Toronto Raptors ligger for øyeblikket på niendeplass av 15 i Eastern Conference, med 5 seire og 5 nederlag. Ingram, 28, er inne i sin første hele sesong for Toronto Raptors etter å ha blitt tradet i februar 2025 fra New Orleans Pelicans.