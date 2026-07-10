Toronto Raptors setter en stopper for overgangen av Kawhi Leonard, ettersom han og Clippers er under etterforskning for svindel

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Toronto Raptors har stanset overgangen av Kawhi Leonard fra Los Angeles Clippers på grunn av en pågående etterforskning som berører Leonard, melder Reuters. Clippers er under etterforskning for å ha brukt en tredjepart, et miljøfirma som nå er konkurs, som et middel til å omgå ligaens lønnstakregler, som begrenser det totale beløpet et lag kan bruke på spillernes lønninger.

Det antas at Kawhi ble betalt av Clippers gjennom dette selskapet: etterforskningen avdekket at Leonard hadde en sponsoravtale verdt 28 millioner dollar med firmaet i løpet av en fireårskontrakt, men det finnes ingen bevis for at spilleren faktisk utførte noe arbeid som en del av avtalen.

Leonard Kawhi er dobbelt NBA-mester, med seier for San Antonio Spurs i 2014 og senere for Toronto Raptors i 2019 (det eneste mesterskapet for det kanadiske laget). En måned etter seieren i 2019 ble han byttet til Los Angeles Clippers, og nå jobber Toronto Raptors med å få stjernespilleren sin tilbake... men først når etterforskningen er fullført.