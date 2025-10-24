Toronto Ultra omdøper seg til Toronto KOI og avslører CDL-listen for 2026

HQ

Hvis du ikke har fulgt med på offseason shenanigans, kan du finne deg selv litt tapt og forvirret når Call of Duty League kommer tilbake angivelig i desember. I løpet av de siste månedene har flere lag omdøpt og til og med flyttet, med Atlanta Faze som flytter og endrer seg til å bli FaZe Vegas, Las Vegas Falcons blir Riyadh Falcons, og Minnesota Rokkr blir G2 Minnesota. Det er til og med teasere som antyder at Los Angeles Guerrillas kan se litt annerledes ut snart ...

På toppen av dette har nå Toronto Ultra avduket et nytt merke med laget som nå skal bli kjent som Toronto KOI. Dette er det siste forsøket på å se CDL -franchisen tettere knyttet til morselskapets organisasjon.

Som en del av denne endringen er også lagets spillerstall for sesongen 2026 CDL bekreftet. Spillerne som skal representere KOI er følgende.



Ronald "Abe" Abraham



Tobias "CleanX" Juul Jønsson



Jamie "Insight" Craven



Joseph "JoeDeceives" Romero



José "ReeaL" Manuel Fernández



Joseph "Joee" Pinnington som assistenttrener



Ryan "Flux" Oldfield som strategisk trener



Hvordan tror du dette laget vil klare seg i den kommende sesongen CDL?