Tors hammer Mjølner var nær ved å få et helt annet navn.

I dag virker det åpenbart at Tors berømte hammer, det trofaste våpenet guden har hatt ved sin side under mange eventyr, heter Mjølner og ikke noe annet. Dette er et navn som åpenbart er arvet fra norrøn mytologi, men hvis regissøren av Thor-filmen hadde fått det som han ville, kunne den ha fått et helt annet navn. Kenneth Branagh mente nemlig at Mjølner var altfor vanskelig å uttale og gikk inn for at hammeren i stedet skulle hete Uru.

Dette ble avslørt i et intervju med Vanity Fair der manusforfatter Zack Stentz forklarte hvordan Branagh sa:

"Må vi kalle hammeren 'Mjølner'?".

MarvelFilmens egen Kevin Feige, som var til stede på det samme møtet, skal ha svart:

"'Ken, fanboyene ville hengt deg opp'."

Resten er, som de sier, historie. Heldigvis beholdt Mjølner sitt navn, selv om den senere møtte sin skjebne i Thor: Ragnarok.

