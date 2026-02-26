Torsdagens kamper i Conference League og resultater fra den første omgangen

HQ

Etter Champions League-sluttspillet tirsdag og onsdag er det i dag tid for Europa League- og Conference League-lagene å sikre seg billett til åttendedelsfinalene neste måned, med sluttspill torsdag kveld.

I forrige uke ga de første kampene gode resultater for Fiorentina (tre mål mot Jagiellonia) og Lech Poznan (2 mål mot KuPS), men de andre lagene, med bare ett mål, kan ikke slappe av ettersom mye kan skje i kampene senere i dag :

Conference League-kamper torsdag 26. februar:



Fiorentina mot Jagiellonia (3-0 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Rijeka mot Omonoia (1-0 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Celje mot Drita (3-2 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Samsunspor mot Shkëndija (1-0 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



AZ Alkmaar mot Noah (0-1 agg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Crystal Palace vs Zrinjski (1-1 agg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Lausanne-Sport vs Sigma Olomouc (1-1 agg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Lech Poznań vs KuPS Kuopio (2-0 agg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Husk de neste viktige datoene: åttendedelsfinalene spilles 12. og 19. mars, etterfulgt av kvartfinaler 9. og 16. april, semifinaler 30. april og 7. mai, og finalen 27. mai i Leipzig. Du kan også følge trekningen direkte 27. februar, neste fredag, kl. 14:00 CET.