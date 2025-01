Tørste dyr, møt fremtiden: Petcubes smarte fontene

HQ

Petcube har nettopp hevet listen for tørste kjæledyr overalt med sin nye smarte vannfontene, som ble avduket på CES 2025. Dette er ikke bare en hvilken som helst fontene for kjæledyr - den er fullpakket med alle de tekniske funksjonene du ikke visste at du trengte. Ikke bare har den et oppladbart batteri som varer i opptil 20 dager, men den kan også kobles til en app som gir deg oppdateringer om når du må bytte filter, slik at vannet til kjæledyret ditt forblir friskt og glitrende.

Fontenen på 1,7 liter leveres med UV-C-lys og et firelags filtreringssystem som er designet for å holde vannet skinnende rent. I tillegg aktiveres bevegelsessensoren når kjæledyret nærmer seg, og øker vannstrømmen for å holde det hydrert. Hvis du ikke liker apper, trenger du ikke bekymre deg - det er LED-indikatorer som viser deg når det er på tide å skifte filter eller lade fontenen. Den er praktisk talt idiotsikker ... og kjæledyrsikker også, med en ladekabel som tåler tygging.

Kjæledyr, spesielt katter, har rykte på seg for å være litt kresne når det gjelder drikkevann. Fontener for kjæledyr hjelper dem med å holde seg hydrert, spesielt de som bor i ørkenen og trenger et lite ekstra puff. Og la oss være ærlige - ingen kjæledyr takker nei til rennende vann, selv om det kommer fra en fontene designet av teknologinørder. Forhåndsbestillingen er allerede i gang, og Petcube er klar til å ta kjæledyrets hydrering til neste nivå.

Ville kjæledyret ditt likt å ha sin egen høyteknologiske vannfontene, eller holder det med en vanlig skål?