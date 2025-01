Tosin, Cucurella og Madueke setter en stopper for Chelseas forferdelige rekke i Premier League

HQ

Chelsea er endelig tilbake på sporet etter en bekymringsfull rekke på fem kamper uten seier i Premier League, der Enzo Marescas mannskap falt fra toppen etter å ha ligget på andreplass for ikke så lenge siden. 0-0 mot Everton, 1-1 mot Crystal Palace, 2-2 mot Bournemouth og to tap, 1-2 og 0-2 mot Fulham og Ipswich, gjorde at de falt bakpå, men i går kom de tilbake til topp 4 etter 3-1-seier over Wolverhampton.

Kampen sto 1-1 etter første omgang, men Marc Cucurella, som spilte sin kamp nummer 100 i Premier League, og Noni Madueke scoret i løpet av fem minutter, i tillegg til Tosin Adarabioyos mål tidligere. Madueke ba senere om unnskyldning for å ha "stjålet" Trevoh Chalobahs mål, som så ut til å gå i Wolves-målet, men Noni nikket for å få det til å gå raskere. "Trevoh sa: "Ikke tale om at du tok det målet", så jeg sa til ham: "Du må forstå at det er dette de betaler meg for å gjøre!"", sier han til Sky Sports.

Chelsea får en viktig selvtillitsboost før lørdagens kamp mot Manchester City, der begge lagene nå kjemper om fjerdeplassen på tabellen: Chelsea ligger på fjerdeplass med 40 poeng, Manchester City ligger på femteplass med 38 poeng, like mange som Newcastle. Men Guardiolas lag ser ut til å ha fått tilbake appetitten, etter 6-0 mot Ipswich.