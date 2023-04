Patton, Rommel og Zhukov har noen ting til felles. De er alle tre kjente generaler som også tilfeldigvis er hovedfokus for dette hex-baserte strategispillet. Felttoget er delt inn i tre adskilte deler med en rekke oppdrag hver, etter en av de tre generalene. Hvert oppdrag introduseres med en kort filmsekvens. Du har også tilgang til noen få individuelle trefninger. Fokuset er helt og holdent på én spiller. Du kan imidlertid lage og dele dine egne scenarier, eller laste ned andres på Steam, for eksempel.

HQ

Det er ingen flerspillermodus her, det er deg mot datamaskinen i svært kompakte oppdrag. Dette ligner mye på Panzer Corps. Det er turbasert, og du har ofte et begrenset antall svinger for å fullføre oppdragene. I et av de tidlige oppdragene for Rommel har du bare litt over 10 svinger å vinne. Derfor er kartene ganske kompakte, slik at du kan flytte troppene dine. Du kan også bestille inn styrker og få dem raskt til fronten.

Det som skiller dette fra andre lignende titler er at du kan plassere flere forskjellige troppetyper i samme sekskant. De kan da angripe sammen for mer kraft og andre bonuser. Dette gjør at du kan treffe forskjellige mål mer effektivt. Jeg liker systemet; Det er fleksibelt og lar oss bruke synergistiske enheter. Selv om det er flere mindre endringer som avgjør skuddene som treffer og skaden som er gjort. En annen styrke ved spillet kommer i brukergrensesnittet. Det er klart hva som kan skje når du retter deg mot en fiende. Tallene du trenger for å gjennomføre dine taktiske beslutninger kan leses med letthet. Vanskeligheten ligger i å bedømme når, hvor og hvordan du angriper en fiende. Du har nesten aldri en garantert hit, noe som tvinger deg til å ta hensyn til det faktum at du kan gå glipp av. Å ha muligheten for troppene dine til å konvergere fra samme område er en stor hjelp. Datamaskinen vil ikke nøle med å kjøre deg over hvis du gjør feil.

Til tross for denne nyheten, tror jeg ikke Total Tank Generals skiller seg ut. Det er et trygt spill i en veldig etablert spillform. Hva Noobs From Poland bør ha litt ros for er hvor godt pakket opplevelsen er. Presentasjonen er flott, det er lett å få informasjon om hva du gjør. Brukergrensesnittet er polert, noe som sparer brukeren tid og lar strategien stå i sentrum. Jeg trenger ikke å kjempe med menyene, som ellers har vært vanlig i sjangeren. Dette er noe jeg setter stor pris på.

Det visuelle er flott og lyden gjør jobben sin. Detaljerte stridsvogner og soldater gjør at opplevelsen også ser bra ut. Kampanjekartet er lagt ut på en fin treflate. Dette er de viktigste styrkene til Total Tank General. Omsorgen som er lagt ned for å få en kompakt, nedstrippet og strategisk kompetent opplevelse til å fungere. Musikken er tidsriktig og passer også for andre verdenskrig.

Jeg er veldig fornøyd med opplevelsen jeg har her. Det er gøy å prøve å løse disse små taktiske gåtene. Datamaskinen gir en veldig robust motstand. Det eneste aspektet jeg mangler er oppgraderbare enheter. Jeg forstår utviklerne som ønsker at du skal velge mellom nye og ferske enheter, eller utdaterte, men erfarne. Mitt håp er at det vil dukke opp et gjennomtenkt system som gir meg flere beslutninger å ta. Systemet vi har nå fungerer bra, men jeg synes det er litt begrensende. Bekymringen jeg har er at den mangler en viss gjenspillingsverdi. For øyeblikket er det brukeropprettede scenarier, og du kan spille oppdragene for medaljer på nytt, men jeg føler at spillet trenger ekstra innhold for å holde meg interessert.

Til syvende og sist er dette en kompakt enspillerstrategiopplevelse. Den klarer med sin kooperative krigføringsmekanisme å skille seg litt ut fra konkurrentene. Brukergrensesnittet, grafikken og musikken er polert og får opplevelsen til å skinne. Det har ikke mye gjenspillingsverdi, en flerspillermodus mangler, og jeg vil ha et oppgraderingssystem for enhetene mine. Bortsett fra det er det et strålende tillegg til krigsstrategisjangeren.