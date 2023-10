Total War: Pharaoh

HQ

Det gamle Egypt er en både interessant og kompleks historisk periode, og virker derfor som et opplagt valg for et Total War -spill. Det kan virke merkelig at serien ennå ikke har tatt turen til Nilen, men nå har det gått 23 år, og Creative Assembly viser at de er i stand til å skape et historisk strategispill som passer til perioden.

Til tross for tittelen dykker du ikke bare ned i Total War her. Du vil oppdage at ressursforvaltning også kan være noe strategisk, noe som betyr at hvis du vil ha gull - og det vil du, ettersom det er nødvendig for å gjøre viktige oppgraderinger - må du eie en provins som har en gullgruve.

Når det gjelder Egypts ledere, finnes det alle de forventede kandidatene til faraotittelen, samt noen av datidens mer forglemmelige skikkelser, i kombinasjon med hettittene, sivilisasjonen som de gamle egypterne kjempet med hele tiden over en 200-årsperiode. En kultur, kanaaneerne, er også inkludert, og mens de andre kjemper for å bli herskere, er kanaaneernes hovedmål i bunn og grunn å legge hele Egypt i grus.

Historisk sett var det faktisk egypterne som var angriperne i konflikten mellom hettittene og egypterne, da Ramses II rykket inn i hettitternes land. Mens Egypts hersker var å betrakte som en gud blant mennesker, var hettittenes kultur mye mer lik vikingenes, med en konge som ikke var en gud, men i stedet den første blant likemenn, og de utviklet til og med det første konstitusjonelle monarkiet, en styreform som fortsatt brukes av mange land i den første verden. På egyptisk side virker borgerkrigsnivået overdrevet, men det er relativt historisk korrekt. Hva kanaaneerne opplevde, finner man best ut på den harde måten.

Det er mange forskjellige fraksjoner som kriger, men noen har et felles mål, som Tausret, Setis kone, som har fått sin egen fraksjon å styre og utplassere. Noen av de valgte fraksjonslederne er, vel, ikke så velkjente for dagens historikere, og spillet kan derfor ta seg noen friheter, og det kan du som spiller også.

Det er verdt å merke seg at mens vi spilte på en testversjon, hadde jeg ingen tekniske problemer, bortsett fra at spillet var ganske krevende for datamaskinen min, så glem å kjøre dette på en nybegynnermaskin.

Akkurat som de fleste historiekampanjer i Total War-spill har Total War: Pharaoh en unik valuta som du bekymrer deg for, i dette tilfellet er det Legitimacy. Det overordnede målet er som alltid å bli den ultimate og suverene herskeren, men det er krefter å låse opp underveis, så det handler ikke bare om å fullføre spillet, men også om å låse opp kraftige buffs. Tilbedelsen av guder følger en lignende rute. Du kan oppnå store velsignelser fra Egypts guder, og det hjelper ikke å ha en sint gud som puster deg i nakken.

Som vanlig er det to sider av spillet, den overordnede kampanjen der du styrer byene dine, sørger for at gudene er fornøyde, forsker på ny teknologi, sørger for at befolkningen er mett og fornøyd, og inngår traktater og handelsavtaler. Her har utviklerne tatt hensyn til årstidsavhengigheten, noe som er en veldig fin detalj, og til og med gjort det mulig å bygge utposter midt ute i ingenmannsland, en mekanikk som er hentet fra Warhammer-versjonen av Total War -serien, og som ærlig talt er opphøyet mye i Total War: Pharaoh for faktisk å ha en viss strategisk verdi, ettersom det gir troppene dine litt pusterom og gjør det mulig å bygge noen bygninger du kanskje har et stort behov for. Ettersom økonomien ikke bare er basert på penger, men også råstoffer, er det viktig å ha kontroll på økonomien og den generelle administrasjonen, og en forkjærlighet for gamle bybyggerspill som Sim City kommer godt med her.

Av en eller annen merkelig grunn føles overlegget og hele det grafiske grensesnittet på kampanjekartet veldig klumpete og klønete, spesielt sammenlignet med Warhammer-versjonen, som er elegant og polert til sammenligning. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor de insisterer på å ha et grensesnitt som ser ut som et gammelt bybyggerspill, også kalt Pharaoh.

En av de tingene Creative Assembly har vært stolte av, er det dynamiske værsystemet i kampene, for eksempel regn, som overføres til kampanjekartet ved hjelp av en Pillars of Civilisation mekanikk. Kort sagt vil lykkelige samfunn med høy grad av kontroll og fred oppleve at naturens velsignelser øker økonomien og matproduksjonen. På den annen side, når kampanjekartet blir mørkere, oppstår det naturkatastrofer, og sinte naboer invaderer. Det er et ekstremt overbevisende argument for å bruke mer energi på å styre imperiet ditt. Sivile uroligheter har alvorlige konsekvenser og kan sette i gang en uendelig spiral som gjør slutt på hele samfunnet.

Så har vi Otto von Bismark-diplomatiet - slagene. Siden Egypt er egyptisk, er vogner naturligvis en stor del av krigføringen, og selv om det - fra et historisk synspunkt - er mange flere vogner og hesteridende tropper tilgjengelig for å få inn noen nyanser, øker det den allerede svært heftige flyten i slagene. Faktisk har hele kampsystemet fått et løft, og mens noen endringer er mer av en finurlighet, som sandstormer og andre miljøeffekter, har andre større innvirkning. Creative Assembly har alltid vært veldig glad i dybde, og med Total War: Pharaoh er det intet unntak. Væreffekter er for det meste debuffs, men en virkelig dyktig general kan bruke vinden i kombinasjon med ildpiler for å fange og skade fienden ytterligere. Denne typen taktisk bruk av terrenget er noe som er veldig hardcore, og ærlig talt et realismenivå som krever mye oppmerksomhet fra spilleren - men det er også fantastisk når det fungerer.

En av mine største innvendinger mot de historiske titlene har alltid vært mangelen på mangfold blant infanteriet, men jeg synes vi er i ferd med å få et mye mer integrert troppesystem nå, der du får en mye større taktisk forskjell mellom de ulike våpentypene du tar med deg i kamp. Du får mer taktisk dybde enn bare å ha tunge tropper i front, bueskyttere på en høyde og lette tropper som prøver å flankere motstanderen. Og selv om det bare finnes noen få alternativer for å håndtere skjoldede og tungt pansrede tropper, fungerer det nye konseptet med panserknusing, der panseret brytes ned over tid hvis du bare kaster nok menn på det, bra. Jeg liker også måten de tradisjonelle egyptiske våpnene er integrert i spillets kampsystem. Generelt sett kan du også spesialisere deg mer i en bestemt spillestil, og generelt sett har du bare flere valgmuligheter, men pass på, noen fraksjoner tilbyr forskjellige typer våpen, så du får ikke alltid de samme verktøyene.

Beleiringer har også blitt oppgradert til et mye mer moderne nivå, og selv om jeg klarte å "cheese" meg ut som forsvarer, sørger den nye beleiringsmekanikken for mye mer dynamiske og underholdende kamper, der noen av de tidligere titlene ærlig talt føltes som et hvilket som helst annet slag på land, bare med noen murer i tillegg.

Totalt sett er Total War: Pharaoh en veldig fin oppgradering på nesten alle fronter, og muligheten til å tilpasse kampanjen din er også bevart. Hvis de bare kunne oppdatere grensesnittet. For meg er Pharaoh en av de beste historiske Total War titlene på lenge.