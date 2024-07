Total War: Pharaoh får gratis oppdatering med massiv Dinasties-utvidelse

HQ

The Creative Assembly har kunngjort lanseringen av en stor utvidelse til Total War: Pharaoh som kommer 25. juli. Dinasties vil legge til fire nye kulturer i spillet - Babylon, Assyria, Mykene og Troja - og hver av dem vil ha sin egen kampanje. I tillegg vil 25 andre mindre fraksjoner bli lagt til.

Dette er bare mulig fordi Total War: Pharaoh - Dinasties har et kart som dupliserer den opprinnelige Farao-kampanjen, med 168 nye bosetninger, historiske landemerker, sjørotter, seiersmål og mye mer.

"Helt fra begynnelsen av vår reise med å designe Total War: Pharaoh har visjonen vår vært å levere en storstilt gjenskapelse av bronsealderens turbulente sammenbrudd; et spill som er fullt av historiske intriger, autentiske skildringer av de mest ikoniske sivilisasjonene og et teatralsk sandkassespill som lar deg omskrive menneskehetens historie", sier spilldirektør Todor Nikolov. "Vi er veldig stolte av det vi har oppnådd, og selv om dette blir vårt siste innholdstillegg, håper vi at det vil fungere som et kjærlighetsbrev som innkapsler vår fortsatte lidenskap for denne fantastiske epoken. Takk for støtten deres."

Og det beste av alt? Det vil være helt gratis for alle spillere av grunnspillet.