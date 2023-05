Total War: Pharaoh offisielt kunngjort

Creative Assembly og Sega har kunngjort Total War: Pharaoh, det siste spillet i den ikoniske strategispillserien og en tilbakevending til historien for serien også.

I Total War: Pharaoh er faraoen død. Egypt, Kanaan og det hettittiske imperiet roper etter en ny leder. Det er opp til deg å svare på kallet og bli den nye lederen. Ved lansering vil det være åtte fraksjonsledere å velge fra en variert liste over enheter å ta med i kamp.

I en kampanje vil du ikke bare ha å gjøre med folket i det gamle Egypt, men også naturkatastrofer og fremmede inntrengere. Plutselige værforandringer kan slå til selv i kampens hete, og endre hvordan du spiller og legger strategier.

En annen ny funksjon denne gangen er kampanjetilpasningsmekanismen, som lar deg endre en rekke ting, inkludert startposisjoner, ressurser og sjanser for naturkatastrofer.

Total War: Pharaoh er satt til utgivelse i oktober, og du kan forhåndsbestille nå på enten Epic Games Store eller via Steam. Forhåndsbestilling gir deg tidlig tilgang til spillet, Avatar of the Gods Cosmetic Pack og Heart of the Shardana Cosmetic Pack. For mer informasjon, sjekk ut Creative Assemblys vanlige spørsmål her.