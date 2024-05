Total War: Pharaoh overhaler og utvider kampanjen i en kommende oppdatering

HQ

Sega og Creative Assembly har kunngjort at de vil oppdatere og utvide kampanjeopplevelsen i Total War: Pharaoh ganske betydelig i nær fremtid. Som en del av en nylig annonsert oppdatering kan vi se frem til at kampanjedelen av spillet blir oppdatert med en rekke fan-etterspurte funksjoner, og blir styrket med nye spillbare fraksjoner og gjenopplivede kampenheter.

Oppdateringen vil bringe Babylon, Assyria, Mykene og Troja til spillet som spillbare fraksjoner, og med disse debuterende kan vi også se frem til over 150 nye kampenheter, hvorav 80 kommer til de mesopotamiske fraksjonene, og over 70 omarbeidede enheter for Mykene og Troja-fraksjonene som først ble brukt i A Total War Saga: Troy.

Kampanjekartet vil bli utvidet til å omfatte disse fraksjonene også, og vi kan forvente oss noen ekstra godbiter i tillegg, for eksempel et Dynasty -system som legger til moral og arv til målet ditt om å etterlate deg en arv.

Når oppdateringen kommer, har dette ennå ikke blitt kommunisert, men vi blir fortalt at det vil være en rekke blogginnlegg og spørsmål og svar i forkant av denne store og gratis oppdateringen, som fremdeles vil se den opprinnelige kampanjeopplevelsen som kan spilles, ankommer i spillet.