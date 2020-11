Total War Saga: Troy får snart multiplayer

SEGA Europe og The Creative Assembly annonserte nylig at Total War Saga: Tror kommer til å slippes fysisk den 5. november. I løpet av de første 24 timene hadde allerede...

GR Live skaffer seg Total War Saga: Troy gratis i dag

den 14 august 2020 klokken 11:41 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For siste gang skal jeg altså minne dere på at det ganske gode Total War Saga: Troy er gratis på Epic Games Store frem til klokken 15 i dag. Deretter har tiden kommet for...