Total War Saga: Troy slippes fysisk i november

SEGA Europe og The Creative Assembly annonserte nylig at Total War Saga: Tror kommer til å slippes fysisk den 5. november. I løpet av de første 24 timene hadde allerede 7,5 millioner spillere lastet ned og prøvd spillet (det var gratis det første døgnet) på Epic Games Store, og nå blir det snart tilgjengelig fysisk også, for de som foretrekker det.

For å gjøre pakken enda mer attraktiv vil Total War Saga: Troy lanseres med en metallboks, og inkluderer Amazons-DLCen som bringer krigerdronningen Penthesilea og hennes søster Hippolyta til kamp, sammen med nye episke oppdrag og masse mer.

Kommer du til å skaffe deg et fysisk eksemplar?