Total War: Warhammer 40,000 går helt Battlefield med ødeleggbare miljøer

Total War: Warhammer 40,000 ser ut til å bli en ny standard for sci-fi-strategispill. I motsetning til fantasyspillene Total War: Warhammer får vi ikke en trilogi her. Bare ett spill, som vil utvides til å fylle en galakse med konflikter. For å få det til å virke enda mer realistisk, vil vi ikke bare kunne ødelegge fiendtlige enheter, men ta ut hele landområder hvis vi ønsker det.

Dette ble avslørt i den nye Total War: Show & Tell-strømmen i går (takk, PC Gamer), der Creative Assembly viste at du kan kvitte deg med miljødetaljer hvis du ikke liker dem. Skoger, bygninger, fiendens dekning, alt kan fjernes ved hjelp av bombardement og andre former for tung ammunisjon hvis du vil få mest mulig ut av den dystre, fjerne fremtidens forbedrede våpen.

Battle-produkteier Dave Petry sa at vi ikke trenger å bekymre oss for at hele kartet blir en tom skifer. "For å være helt klar, ikke absolutt alt er ødeleggbart. Vi har holdt det til områder der det virkelig fungerer og gir mening, og det føles som om det kan bidra til dybden." Mens kameraet panorerer over en krigssone med mange bratte vinkler og gotisk arkitektur, sier han: "Vi har å gjøre med et univers som er fullt av veldig kraftige, men flattskytende våpen, så dekning blir utrolig, utrolig viktig."

Total War: Warhammer 40,000 har ennå ingen utgivelsesdato, men kan få en snart. Vi har Warhammer Skulls-begivenheten som sannsynligvis kommer tilbake i mai, og Summer Game Fest kommer også vår vei.