Total War: Warhammer 40,000 kunngjort på kveldens The Game Awards

Vi visste fra Creative Assemblys Total War-feiringsstrøm at en stor kunngjøring skulle komme til The Game Awards. Noen fans forventet at det skulle være en Total War: Star Wars-avsløring, men i stedet får Warhammer-fansen et nytt ekspansivt strategispill dedikert til den dystre, mørke fremtiden.

Total War: Warhammer 40,000 har blitt offisielt avduket som en del av The Game Awards. Vi bytter ut sverd og trolldom med bolter og bazookaer, når Total War tar fatt på sin første sci-fi-setting. Det er mange spørsmål som skal besvares, mange nye elementer, og selv om avsløringstraileren absolutt ser lovende ut, må vi vente og se hvordan Total War: Warhammer 40,000 former seg.

På The Game Awards introduserte David Harbour, kjent fra Stranger Things og MCU, spillet, og avslørte sin involvering og en filmtrailer. Traileren viste en storslått kamp mellom Space Marines og Orks. Stridsvogner, infanteri og mer kolliderer, med en Gargant som sprenger en Vindicator i småbiter før et orbitalangrep flår gjennom den. Vi zoomer ut på slutten av traileren for å se galaksen som helhet, før vi hopper inn i en sniktitt på gameplay.

Det er absolutt en enorm oppgave, men Total War: Warhammer 40,000 føles noe uunngåelig med tanke på populariteten til settingen og suksessen til Total War: Warhammer-spillene tidligere. Kanskje Age of Sigmar-fansen en dag kan få sitt eget omfattende strategispill?