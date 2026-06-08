Total War: Warhammer 40,000 skal få lukket beta senere i år

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Warhammer- og RTS-fans spiser veldig, veldig godt i det siste. Total War bringer sine episke kampanjer og storslåtte kamper til Warhammer 40,000-universet, og King Art Games bringer Warhammer 40,000: Dawn of War tilbake i sin fjerde iterasjon i september. Begge spillene ser ut til å bringe en egen type kamp til den dystre, mørke fremtiden, med Total War: Warhammer 40,000 som nylig ga oss en god titt på gameplayet.

På PC Gaming Show tok Creative Assembly oss gjennom mye av hvordan Total War: Warhammer 40,000. Spillet har et litt mer narrativt fokus enn tidligere Total War-spill, og kampanjen din kan formes av dine beslutninger i historien like mye som den kan formes av kampene du skal utkjempe. Selv om vi spiller som samme fraksjon, kan flere kampanjer ende på helt forskjellige måter takket være dette nye fokuset på fortellingen.

Det får vi selv oppleve når den lukkede betaversjonen lanseres senere i år. Vi fikk ingen eksakt lanseringsdato for betaen, og heller ikke noe lanseringsvindu for spillet som helhet, men det kan komme etter hvert. Akkurat nå gleder vi oss bare til å se mer av denne kampen, i en skala Total War aldri har levert før. Det er åpent for påmelding til lukket beta, og du kan registrere deg her for mer informasjon.