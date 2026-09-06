Total War: Warhammer 40,000 vil fortsatt tillate litt klisjéfylte taktikker, så lenge de er morsomme

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Total War er en serie som er kjent for å skape noen episke slag, men også slag som kan være utrolig lite filmiske, avhengig av hvordan spilleren går til verks. Ved å utnytte visse mekanismer eller sette sammen bestemte typer hærer, er det mulig å «cheese» spillet ved i praksis å vinne gjennom det man kan kalle mindre hederlige taktikker. « Total War: Warhammer 40,000 innfører noen endringer i visse «cheese»-muligheter i spillet, som for eksempel en omarbeiding av hvordan forsterkninger fungerer takket være strategiske reserver, men utvikleren Creative Assembly prøver ikke å fjerne «cheese» helt fra spillet.

«Det er nettopp dette som gjør Total War så gøy, for jeg tror at ting noen ganger kan ende opp med å være utnyttbare, men det er nesten som en del av hvorfor vi gjør det riktig og gjengir ting på en autentisk måte,» forklarte produktansvarlig for kampdelen, Dave Petry, i et intervju med Gamereactor på Gamescom.

Han fortsatte med å si at når CA ser på et problem, må de først analysere om det var en «cheese»-løsning eller ikke, og om det var «dårlig cheese», for som Petry sier «det finnes deilig cheese der ute». Deretter deles problemet opp og analyseres for å avgjøre om det var noe som tilførte spillet litt moro, eller om det var et ødeleggende element i spillopplevelsen. Dessuten er det spørsmålet om «cheesen» gjenspeiler det Creative Assembly ønsker å fremstille i spillet på en autentisk måte. Hvis for eksempel en bestemt taktikk fikk Space Marine-rustningen til å rive i stykker som papir fra lavnivåvåpen, er det kanskje ikke noe CA ønsker å vise frem.

Hvis du vil høre mer om alle de tekniske vidunderene som har gjort « Total War: Warhammer 40,000 til det spillet det ser ut til å bli, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor. Vi har også våre første inntrykk her.