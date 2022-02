HQ

En av strategisjangerens mest storslåtte spillserier får sin siste del og jeg har i to uker måttet vri, vende og klemme på dette. Total War: Warhammer III er basert på figurbrettspillet Warhammer Fantasy Battle. Selv om søskenbarnet som utspiller seg i fremtiden er mer etablert og velkjent er det mye å elske her også. Det bygger på den samme formelen konstruert av forgjengerne, med turbasert imperiumbygging på et kampanjekart og taktiske kamper i sanntid.

Akkurat som i begge forgjengerne får vi en massiv, men fokusert kampanje innenfor et bestemt geografisk område. Denne gangen er den enda mer fortellerfokusert enn før, og det vises. Det store spillet som demonene fører mot hverandre trer i full kraft når noe som får alle til å stoppe opp skjer. En guds dødsrop setter hele verden ut av spill i en gigantisk katastrofe. Kidnappet av en klassisk skurk i universet, tiltrekkes alle krefter, gode som onde for å prøve å nå ham. Det er et løp du kan tape i motsetning til kampanjen i forgjengeren. Startskuddet til eventyret setter alle nasjoner, imperier og demoner i bevegelse. Historien jeg får se i ulike sammenhenger under kampanjen vises i fine animerte stillbilder.

Sammenliknet med de varme tropene i det andre eller sandørkenen i det første, reiser vi nå til kaldere breddegrader øst og nord. Seriens rådgiver som ble etablert i det første spillet er tilbake som en karakter i universet. Hans rolle er å veilede fraksjonen du velger til den døende guden i bytte mot en dråpe av blodet hans. Jeg kan ikke understreke hvilken god jobb stemmeskuespilleren gjør og hvor hensiktsmessig det er å integrere karakteren i universet. Du vet at han har sin egen agenda og gjør ikke dette for deg. Arken hans er også bygget sammen med de andre titlene. Det fungerer veldig bra med historien og han fungerer også godt som støtte for nye spillere.

Dette er en annonse:

Det er mange spillbare fraksjoner å velge mellom denne gangen. Først ut er de fire onde gudene. Khorne, Tzeentch, Slaanesh og Nurgle er alle representert med en egen legendarisk leder og unik spillmekanikk. De er akkurat så unike og forskjellige fra hverandre som jeg turte å håpe på på forhånd. Enten du velger den hyperaggressive representanten for Khorne kjent som Skarbrand, eller den pestskapende Ku'gath Plaguefather som representerer Nurgle, er de forskjellige. Creative Assembly har også gått så langt som at Tzeentch-representanten Kairos Faiteweaver (en demonisk fugl med to hoder) har en stemmeskuespiller for hvert hode.

Fokuset på detaljer gjør demonene mye mer interessante. I tillegg til disse fire er det også en demon du kan velge som leder Chaos Undivided. For den uinnvidde tjener han alle fire gudene og kan dermed trekke enheter fra alle. Den mister imidlertid spesialiseringen de andre har hvis du ikke velger det alternativet. Denne kampanjen er litt annerledes ettersom du får navngitt karakteren. Under kampanjen låser du også opp kroppsdeler som forvandler ham/henne kosmetisk, noe som gjør hver gjennomspilling unik. De unike dimensjonene til gudene du kan besøke under kampanjen er utrolig vakkert gjenskapt fra kildematerialet. Min favoritt var Tzeentch, men alle ser riktige ut.

Dette er en annonse:

Med de dødelige nasjonene som står opp mot trusselen Chaos innebærer, har vi Kislev. En nasjon som sto som et skjold for resten av verden fra trusselen i nord. De er inspirert av Russland, Polen, Litauen og Ukraina i utseende. Et herdet, men splittet folk ledet av tre legendariske ledere. Den ene er den nykronede tsarinen Catherine Bokha som bruker isens magi og hvis kampanje dreier seg om å redde den døende guden. Den andre lederen er den svært religiøse Kostaltyn, en tolkning av den historiske Rasputin. Han har samme hovedmål som Katarina, men begge er låst i en kald borgerkrig. Den tredje låser du opp når du spiller som de to andre, som jeg ikke skal røpe mer om. Tiden min med fraksjonen gjorde det klart at dette er en av de lettere å starte med. Soldatene deres er ofte hybrider og akkurat som med High Elves fra toeren, har de ofte et dobbelt sett med våpen som du kan bytte mellom når du vil. Dette gir Kislev en egen nisje sammen med deres bjørnekavaleri og det liker jeg. De er gode på mye, men ikke eksperter på noe spesifikt, hvilket er mer nybegynnervennlig enn de spesialiserte alternativene.

Den andre nykommeren i spillserien er Grand Cathay, et Kina-inspirert rike styrt av drager. Creative Assembly hadde ikke mye mer enn noen få linjer å gå på fra offisielt materiale. De bestemte seg for å sette seg ned med Games Workshop og utvide dette imperiet i øst. Skapelsen er betydelig bedre enn jeg trodde på forhånd. Hvis du likte å spille som et menneskelig imperium, er dette noe for deg. Cathay har en mur av titanisk størrelse som de bruker for å beskytte sin del av verden mot kaos. Det unike med fraksjonen deres er at de legendariske lederne kan bruke en menneskelig form og forvandle seg i kamp til sin egen drageform. Så blir de flygende drager som skaper ødeleggelse overalt.

Den ene lederen, Miao Ming, omfavner torden, lyn og stormer som et verktøy i sitt arsenal. Hun starter i nord og er beskytter av den store muren. Zhao Ming er den andre lederen, og er interessert i alkymi og metall. Drageformen hans er kledd i jern, noe som matcher hans fokus på nærkamp. Begge har tilgang til et veldig morsomt karavansystem der du kan sende penger over forskjellige ruter for handel. Det er mange små teksthistorier knyttet rundt dette hvor du kan ta valg eller beskytte karavanen din mot angrep. Uten å gå inn på alt, eksisterer det også et harmoni-system. Yin og Yang kalles dette og både i kamper og på kampanjekartet er nøkkelen til seier å holde balansen mellom de to. Ulike typer soldater, teknologiske fremskritt og bygninger forstyrrer balansen. Av de menneskelige spillbare nasjonene var dette min favoritt. Det minner meg om imperiet fra det første spillet.

Dette er en annonse:

Sist men ikke minst har vi de forhåndsbestillbare Ogre Kingdoms som i bunn og grunn er et semi-nomadisk folk. De består av store sultne individer som lever for krig, gull og mat. Jeg likte å spille som begge deres ledere. Selv om de ble introdusert som leiesoldater i forgjengeren, spiller de veldig bra her. Deres blanding av kraftig monsterinfanteri, gigantiske monstre og sjamanisme gjør disse til en interessant rase å spille. De har også en dypt forankret historie i regionene mellom Cathay og Kislev.

Uansett hvilken rase eller leder du velger, er spillet forankret i et felles grunnlag. Hver karakter kan gå opp i nivå og låse opp nye ferdigheter og ting å ri på. Det hele minner litt om systemene fra Heroes of Might and Magic. Du bygger byene dine og samler inn økonomiske midler som gull for å kjøpe tropper. Du kjemper deretter med dem i sanntidskamper som spiller bedre enn forgjengerne. I tillegg til en ny del av verden å utforske, er det mange andre innovasjoner. Jeg kan ikke prise nok valget om å inkludere mindre beleiringer. I disse kjemper du for mindre byer uten murer. Som forsvarer kan du bygge tårn, trevegger og andre ting for å hjelpe deg. Det er mulig å angripe fra flere retninger, noe som har gjort kampene mer taktiske. Creative Assembly har også bygget mer vertikalitet i byene, hvilket innebærer flere steder for bakholdsangrep, artilleri og andre ting å bruke. Bare små ting som broer i byene skaper nye spennende måter å kjempe på. Dette gjelder også de store beleiringene. Til gjengjeld handler kampene mer om å erobre posisjoner for poeng.

Nytt er også en hordemodus hvor du må prøve å ta over punkter mot en fiende som har uendelige styrker. Dette er en bar i kampanjene for å beseire Chaos. Den klassiske kampmodusen har gjennomgått en stor overhaling. Spiller du i flerspillermodus får du ikke bare velge styrker du går i kamp med, men også en stor forsterkning å kjøpe inn via poeng. Kampene handler mer om å ta kontroll over punkter for forsterkninger. For øyeblikket må dette jobbes litt med da en av meta-strategiene gjør at man ikke tar punkter, får bonus for å ligge under og kan deretter overfalle motstanderen med forsterkninger. I tillegg til flerspillermodusen er det også en samarbeidsmodus for opptil åtte spillere med tre kampanjer å velge mellom. Den første er den store akkurat som enspillerdelen. De to andre er mindre områder og en mer fokusert opplevelse for å redusere spilletid. Jeg likte også i løpet av min tid med samarbeidsmodusen at vi nå kan gjøre bevegelsene våre samtidig på kartet. Ikke nytt for sjangeren, men nytt for trilogien.

Det er også mange små forbedringer. Spillet har et tydeligere, mer brukervennlig grensesnitt. Diplomatiet i kampanjen har fått en kraftig oppgradering. Nå kan du se nøyaktig hva som kreves for en avtale og du kan også bytte by. Diplomatiet lar deg nå også ha mye bedre kontroll over dine allierte, du kan for eksempel be om å få låne en hær fra datamaskinen direkte under din kontroll. En annen viktig funksjon er at du kan se hvor allierte er på vei på det utzoomede kartet. Min favoritt er nok en av de enkleste, du kan nå advare motstanderne hvis de er i ditt territorium. Hvis de ikke går ut, kan du erklære krig uten diplomatiske konsekvenser, noe jeg har lengtet etter. Jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg hadde andres styrker på mitt land i forgjengerne der de sto og plyndret. En annen spennende nyhet er at du kan bygge utposter med allierte. Da kan du rekruttere troppene deres, som muliggjør en helt annen form for strategi med flere unike styrker.

Jeg kan med god samvittighet si at musikken er et steg opp for trilogien. Selv om lydsporet er mer ambient og i bakgrunnen klarer det å sette den mørke stemningen. Stemmeskuespillet er av litt blandet kvalitet. Noen karakterer har fantastiske stemmer og andre er av lavere kvalitet.

Det er noen mindre problemer som små visuelle og tekniske feil. Det verste jeg har møtt er flygende enheter som ikke kan lande og treffe fiender. Jeg har også hatt noen krasj, selv om de er få i antall. På den annen side synes jeg det flyter bedre enn begge forgjengerne. Kampene er også merkbart mer medgjørlige. Tiden min med Total War: Warhammer III har vært strålende. Det er ikke et dårlig utgangspunkt heller om du er helt ny. Helhetsmessig er det akkurat som med Civilization, det er vanskelig å ikke spille en runde til når du først har startet. Dessverre er det ingen mod-støtte, blod eller den gigantiske kampanjen der alle tre spillene slås sammen ved lanseringen. Total War: Warhammer III er en verdig avslutning på trilogien og imponerer med sine vakre kampanjekart, asymmetriske design og flott fusikk. Det er vanskelig å lage strategispill som underholder på denne måten. Derfor er dette en klar anbefaling og et strategispill du ikke bør gå glipp av.