Total War: Warhammer III avslører traileren til Thrones of Decay

HQ

Creative Assembly har gitt oss en første titt på DLC-en Thrones of Decay til Total War: Warhammer III. Tamurkhan the Maggot Lord styrker Nurgles styrker med sine råteinfiserte enheter, og det kreves en allianse av mennesker og dverger for å ta ham.

Tre nye legendariske lorder blir introdusert: Tamurkhan går som nevnt inn i Nurgle-hæren, mens Elspeth Von Draken blir Imperiets lord og Malakai Makaisson slutter seg til dvergene.

Dette bør gi en interessant blanding, og det er fint å se litt kjærlighet til fraksjoner som først debuterte i Total War: Warhammer i 2016. Ta en titt på traileren nedenfor: