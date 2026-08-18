Total War: Warhammer III Detaljer om omleggingen av Vampire Counts og nye katastrofer i slutten av spillet i den gratis innholdsoppdateringen

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I likhet med tidligere utvidelser, Lord Packs og andre DLC-er, deler Creative Assembly ut gratis innhold sammen med den betalte utgivelsen av «Lords of the End Times», inkludert en fullstendig overhaling av Vampire Counts, den gratis legendariske lorden Neferata og nye scenarier i slutten av spillet som vil sette hærene dine på prøve.

Først og fremst de etterlengtede endringene til Vampire Counts. Creative Assembly vet hvor lenge vi har ventet på disse endringene, og det ser ut til at vampyrene endelig vil få sin egen unike fraksjonsstil, i likhet med andre overhalede styrker i Old World. I den siste CA-bloggen ser vi at rekrutteringen til Vampire Counts får en stor endring. Nå, bortsett fra de mest ubrukelige enhetene i en hær, vil det bli satt begrensninger på hver enhet, men du kan rekruttere fra stort sett hvor som helst ved å vekke de døde til live.

Bygninger i bosetningene vil øke grensen for antall enheter, og du vil bruke den nye ressursen «lik» på svakere enheter. Sterkere enheter og enheter på høyere nivå krever en annen ny ressurs kalt «blod», som genereres av visse bygninger som omdanner lik til blod. Blod har en rekke andre bruksområder, blant annet å overbevise andre Vampire Counts-herrer om å slutte seg til fraksjonen din.

Vampyrhuler gjør også vampyrherrer og rekrutteringen av dem litt mer spesiell. Hvis du vil ha en supermektig herre, kan du tilbringe tid i en vampyrhule og bygge opp ressurser før du vekker de levende døde der inne. Eller du kan bare helle litt kaldt vann på en vampyr og gjøre dem klare til å kjempe for legionene dine.

I sluttspillscenariene vil Kaos, Nagash og skavenene utgjøre tre katastrofale hendelser, som vil endre kampanjekartet, belysningen og mer, mens du står overfor verdens undergang og må bekjempe den (eller fremkalle den, hvis du spiller som en av fraksjonene). Archaon vil samle alle fraksjoner tilknyttet Kaos under sitt banner, Skaven vil forene seg som én rase og ikke lenger gjemme seg i kloakken, og alle de levende døde verden har å by på vil forene seg under Nagash. Endetiden er virkelig kommet.