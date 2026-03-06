Tottenham-fansen oppfordrer til "massive protester" etter nok en ydmykelse dager før Atlético Madrid-kampen

HQ

Tottenham Hotspur led en ny ydmykelse i går kveld, da de tapte 3-1 for Crystal Palace. Laget gikk fra å vinne 1-0 på hjemmebane, etter en scoring av Dominic Solanke i det 34. minutt, til å bli stående med ti mann etter at Micky van de Ven så rødt kort fire minutter senere. Alle de tre målene fra Crystal Palace kom mellom det 40. og 47. minutt i første omgang.

Dermed står de fortsatt uten seier i Premier League i 2026, etter elleve kamper, den verste rekken uten seier i starten av et kalenderår siden 1935, ifølge BBC.

Tottenham-fansen har fått nok. I alvorlig fare for nedrykk (16. plass med 29 poeng, kun foran Nottingham Forest med 28 poeng, West Ham med 28 poeng, Burnley med 19 poeng og Wolves med 16 poeng), har fanklubben Change For Tottenham oppfordret til "massive" protester i de kommende kampene i Tottenham og Brighton, for å sende "en klar melding om at supporterne til denne klubben ikke lenger vil akseptere tilbakegang, unnskyldninger og brutte løfter".

"Advarsler var ikke negativitet, det var realiteter", sier Tottenham-fansen

Fangruppen fordømmer også at fans som advarte mot klubbens retning under ENIC Group, en investeringsgruppe som har økt sitt eierskap i klubben til nesten 87% de siste to tiårene, ble "hånet og avfeid", men nå er det klart at disse advarslene "ikke var negativitet, men realiteter".

Tottenhams eneste redning er at de kvalifiserte seg til Champions League, og skal møte Atlético de Madrid i åttendedelsfinalen, som starter med en tur til Madrid tirsdag 10. mars.