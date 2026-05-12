Tottenham fortsatt i nedrykksfare etter uavgjort mot Leeds

HQ

Tottenham-fansen kan fortsatt ikke ta en pause, og nedrykkstrusselen er fortsatt høyst reell etter 1-1 mot Leeds mandag kveld. Mathys Tel fant nettmaskene i andre omgang, men begikk senere et straffespark som Dominic Calvert-Lewin satte i mål, noe som nektet Spurs-fansen den første hjemmeseieren siden desember. Målvakten Antonin Kinsky stoppet en potensiell sen scoring av Sean Longstaff og reddet Tottenham et poeng, slik at de ligger to poeng foran West Ham.

Selv om West Hams underkjente VAR-mål i kampen mot Arsenal på søndag er en fordel for dem, er Tottenham bare to poeng foran West Ham, og det gjenstår to kamper, til tross for at det er en tøff pille å svelge å se rivalene komme nærmere Premier League-tittelen.

West Ham møter Newcastle søndag 17. mai og Leeds søndag 24. mai, og Tottenham har i teorien tøffere rivaler: et sårt tiltrengt Chelsea, som risikerer å spille i Europa 19. mai, og Everton 24. mai. Tottenham vil være reddet hvis de vinner begge kampene, men en glipp her eller der, og de vil være prisgitt West Hams nåde.

Tror du Tottenham vil unngå nedrykk til Championship denne sesongen?