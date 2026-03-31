Tottenham Hotspur annonserer Roberto de Zerbi som ny hovedtrener for de neste fem årene

Tottenham Hotspur har offisielt annonsert at Roberto de Zerbi er mannen som skal redde laget fra nedrykk fra Premier League, og erstatter Igor Tudor, som fikk sparken etter syv kamper, fem nederlag og kun én ubetydelig seier. De Zerbi hadde vært arbeidsledig siden februar, da han sa opp sin stilling i Marseille etter å ha tapt 5-0 for PSG i Ligue 1.

Den italienske manageren sa at han er "glad for å komme til denne fantastiske fotballklubben, som er en av de største og mest prestisjefylte i verden" og ønsker å finne en "en fotballstil som begeistrer og inspirerer supporterne våre".

"Jeg er her fordi jeg tror på den ambisjonen, og jeg har signert en langtidskontrakt for å gi alt for å levere den. Vår kortsiktige prioritet er å klatre på Premier League-tabellen, og det vil vi ha fullt fokus på helt frem til siste fløyte i sesongens siste kamp."

De Zerbi har signert en femårskontrakt uten nedrykksklausul, så han vil fortsette selv om Tottenham rykker ned: De ligger for øyeblikket rett utenfor nedrykkssonen, på 17. plass, bare ett poeng foran West Ham, og har bare syv kamper på seg til å komme seg ut av den...