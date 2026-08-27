Tottenham Hotspur får en stor gave fra Manchester City: Marmoush blir utlånt

HQ

Tottenham Hotspur, som med nød og neppe unngikk nedrykk i Premier League forrige sesong, ett år etter å ha vunnet Europa League, har fått en enorm gave fra den engelske rivalen Manchester City. Den egyptiske spissen Omar Marmoush, som kom til City i januar 2025 fra Eintracht Frankfurt for 59 millioner pund, blir lånt ut til Tottenham for en sesong.

27-åringen har gjort stor inntrykk i Manchester City, men neste sesong skal Marmoush hjelpe Tottenham med å forbedre seg etter fjorårets skuffende sesong. «Jeg er veldig glad for å være her, så spent på å komme i gang med laget og gleder meg til å møte alle supporterne og begynne å spille sammen på banen», sa Marmoush.

Der vil han gjenforenes med sin tidligere lagkamerat fra Manchester City, Savio, som ble overført fra Man City til Tottenham for 75 millioner pund.

«Tottenham er en av de største klubbene i England, og kanskje til og med i verden. Prosjektet var veldig attraktivt. Jeg snakket mye med hovedtreneren, og han overbeviste meg om hele prosjektet, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang». Marmoush roste treneren Roberto de Zerbi som «uten tvil en av de beste trenerne i verden. Jeg tror vår lidenskap for spillet vil passe veldig godt sammen, og jeg gleder meg så mye til å begynne med ham.