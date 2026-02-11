Tottenham Hotspur gir manager Thomas Frank sparken etter en elendig sesong i Premier League

HQ

Thomas Frank, Tottenham Hotspurs manager, har fått sparken etter åtte kamper uten seier i Premier League, inkludert 2-1-tapet for Newcastle United på hjemmebane tirsdag, noe som har ført til at laget fra Nord-London kjemper for å overleve: 16. plass i Premier League med 29 poeng.

Frank, som overtok rollen som Tottenham-manager for åtte måneder siden etter Ange Postecoglou, hadde signert en avtale frem til 2028, men fansen har latt sin røst høre, og buingen var høylytt i tirsdagens kamp. De har kun vunnet to av de 17 siste kampene og kun tatt 12 poeng, og rekken på åtte kamper uten seier er den lengste siden 2008, ifølge BBC.

Til tross for avgjørelsen var Tottenham glad i Frank i en uttalelse: "Gjennom hele sin tid i klubben har Thomas opptrådt med urokkelig engasjement og gitt alt i arbeidet med å bringe klubben fremover. Vi takker ham for innsatsen og ønsker ham lykke til i fremtiden."

Hvis Nottingham Forest slår Wolverhampton i kveld, vil de ligge likt med Tottenham på 29 poeng. Under dem er det nedrykkssone, med West Ham på 24 poeng, som reddet ett poeng mot Manchester United i går kveld.