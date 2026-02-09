Tottenham Hotspur "i kamp mot nedrykk" i Premier League

HQ

Tottenham Hotspur åpner den kommende Premier League-runden, 26 av 38, med en duell mot Newcastle tirsdag kl. 19:30 GMT, 20:30 CET. Og de er i en prekær situasjon: 15. plass på tabellen med 29 poeng, samme poengsum som Leeds United, kun tre plasser over nedrykk. De nåværende Europa League-vinnerne er inne i en rekke på syv kamper uten seier, etter 2-0-tapet mot Manchester United forrige helg.

Wayne Rooney, tidligere Manchester United- og England-legende, sa på The Wayne Rooney Show (via BBC) at Spurs nå er i en kamp mot nedrykk, og sammenlignet dem til og med negativt med andre lag lenger nede på tabellen. "West Ham har vært i form, Nottingham Forest henter resultater her og der. Du kan ikke tro at de ikke er i nedrykkskampen der de er. Jeg tror de definitivt vil se seg over skuldrene."

Slik det ser ut nå, har Burnley og Wolverhampton, 19. og 20. plass, svært lite håp om å redde seg med 15 og 8 poeng. Den nest siste plassen, som også gir nedrykk, står mellom West Ham (23 poeng), Nottingham Forest (26 poeng), Leeds United (29 poeng) og Tottenham (29 poeng). Det eneste som taler til Spurs' fordel er deres overlegne målsnitt, 0, sammenlignet med Nottinghams -13 eller West Hams -17.

Forrige sesong endte Tottenham på 17. plass i ligaen, med 38 poeng, en skarp kontrast til avslutningen i 2023/24-sesongen, hvor de endte på femteplass med 66 poeng, noe som gjorde at de kunne gå i Europa League ... og til slutt vinne den.