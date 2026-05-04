Tottenham Hotspur slipper nedrykk inntil videre, men De Zerbi sier de ikke kan være fornøyde

Tottenham Hotspur har unnsluppet nedrykkssonen etter en fortjent seier over et ufarlig Aston Villa. Laget vant 2-1 på bortebane, med mål av Conor Gallagher og Richarlison, og oppnådde dermed to strake seire for første gang siden august, og ga et glimt av håp for det engelske laget, som tilbrakte nesten fire måneder uten seier i ligaen og skiftet manager to ganger (Thomas Frank fikk sparken i februar, Igor Tudor fikk sparken i mars).

Wolves og Burnley har allerede rykket ned, og den tredje og siste nedrykksplassen i ligaen står mellom West Ham (18. plass med 36 poeng, tapte 3-0 for Brentford på lørdag), Tottenham (17. plass med 37 poeng) og Nottingham Forest (16. plass med 39 poeng, men med en kamp i hånden mot Chelsea mandag ettermiddag).

Tottenham-trener Roberto de Zerbi, som har vunnet syv av de første 12 poengene i sine fire første kamper, har advart om at nedrykkskampen langt fra er over. "Vi må ikke glemme situasjonen før Wolverhampton. Sesongen er ikke ferdig ennå, og vi kan ikke være fornøyde bare med disse to seirene. Vi må fortsette å jobbe med den samme mentaliteten. Og nå ønsker jeg ikke å høre den positive stemmen. Vi må holde fokus på neste kamp. Vi må føle det samme presset".

Roberto de Zerbi ønsker å unngå det som vil være Tottenhams første nedrykk siden 1977. Det er ni poeng opp til streken, og det blir et tett løp mellom Tottenham og West Ham:

Kommende Tottenham Hotspur-kamper i Premier League



Tottenham mot Leeds: 11. mai, 20:00 BST



Chelsea mot Tottenham: 19. mai, 20:15 BST



Tottenham mot Everton: 24. mai, 16:00 BST



Kommende West Ham United-kamper i Premier League



West Ham mot Arsenal: 10. mai, 16:30 BST



Newcastle mot West Ham: 17. mai, 17:30 BST



West Ham mot Leeds: 24. mai, 16:00 BST

