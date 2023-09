Tottenham Hotspurs mot Liverpool: Hvem tror EA Sports FC 24 vinner?

HQ

Det er ingen tvil om hvem som for øyeblikket leder Premier League, ettersom de nåværende trippelvinnerne, Manchester City, er det eneste ubeseirede laget i hele ligaen. Men nummer to til fem er en helt annen sak, for fire lag kjemper om å holde seg i nærheten av City i tilfelle Manchester-laget taper poeng og blir sårbare.

I ettermiddag møtes to av disse lagene når Liverpool reiser til Nord-London for å besøke Tottenham Hotspurs Stadium for å forsøke å ta tre poeng fra hjemmelaget. Denne kampen spilles kl. 1830, og hvis du er ute etter en pekepinn på hvem som kan vinne har vi rettet oppmerksomheten mot orakelet EA Sports FC 24.

Vi har nemlig satt de to tradisjonsrike klubbene opp mot hverandre for å se hvem som vinner, eller om det blir uavgjort. For å se resultatet, og om Jürgen Klopps ombygde Reds kan overvinne Ange Postecoglous foryngede og Harry Kane-løse Spurs, er alt du trenger å gjøre å se videoen nedenfor.