Tottenham i nedrykksfare frem til siste kamp: Hva må skje for å unngå ydmykelse

HQ

Tirsdag kveld, samtidig som Arsenal ble kronet til Premier League-mestere takket være at Manchester City spilte 1-1 mot Bournemouth, led Tottenham Hotspur-fansen nok et nederlag, på bekostning av Chelsea, som oppnådde sin første ligaseier siden 4. mars mot Aston Villa, etter syv kamper uten seier.

2-1-seieren til de blå etterlater Tottenham med 38 poeng, to foran West Ham med 36 poeng. Med én kamp igjen er det lett å se for seg kampene på søndag: Spurs mot Everton og West Ham mot Leeds, 24. mai kl. 16:00 BST, 17:00 CEST.



Hvis Tottenham vinner eller spiller uavgjort mot Everton, er Tottenham reddet.



Hvis West Ham taper eller spiller uavgjort mot Leeds, rykker West Ham ned.



Men det finnes et scenario der Tottenham rykker ned:



Hvis Tottenham taper og West Ham vinner, rykker Tottenham ned og West Ham blir reddet



Situasjonen er gunstig for Tottenham, som har overtaket. Men Tottenham har ikke klart å vinne på hjemmebane siden 6. desember, da de slo Brentford med Thomas Frank på benken. For ett år siden feiret Tottenham Hotspur Europa League-tittelen til tross for at de endte på fjerdeplass i ligaen (dog 13 poeng foran Leicester City). I år er det ikke sikkert at de er like heldige.