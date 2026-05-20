Tottenham i nedrykksfare frem til siste kamp: Hva må skje for å unngå ydmykelse
Duellen om toppen av Premier League er over, men ikke kampen om nedrykk.
Tirsdag kveld, samtidig som Arsenal ble kronet til Premier League-mestere takket være at Manchester City spilte 1-1 mot Bournemouth, led Tottenham Hotspur-fansen nok et nederlag, på bekostning av Chelsea, som oppnådde sin første ligaseier siden 4. mars mot Aston Villa, etter syv kamper uten seier.
2-1-seieren til de blå etterlater Tottenham med 38 poeng, to foran West Ham med 36 poeng. Med én kamp igjen er det lett å se for seg kampene på søndag: Spurs mot Everton og West Ham mot Leeds, 24. mai kl. 16:00 BST, 17:00 CEST.
- Hvis Tottenham vinner eller spiller uavgjort mot Everton, er Tottenham reddet.
- Hvis West Ham taper eller spiller uavgjort mot Leeds, rykker West Ham ned.
Men det finnes et scenario der Tottenham rykker ned:
- Hvis Tottenham taper og West Ham vinner, rykker Tottenham ned og West Ham blir reddet
Situasjonen er gunstig for Tottenham, som har overtaket. Men Tottenham har ikke klart å vinne på hjemmebane siden 6. desember, da de slo Brentford med Thomas Frank på benken. For ett år siden feiret Tottenham Hotspur Europa League-tittelen til tross for at de endte på fjerdeplass i ligaen (dog 13 poeng foran Leicester City). I år er det ikke sikkert at de er like heldige.