Tottenham-keeper Kinský byttes ut av Igor Tudor etter 15 minutter og to feil mot Atleti
Igor Tudor tok en drastisk avgjørelse med keeperen sin, som ble utsatt for en ufattelig forlegenhet.
Champions League-kampen mellom Atlético de Madrid og Tottenham Hotspur startet på en måte som ingen kunne ha forutsett. Atleti gikk 3-0 på 15 minutter, 4-1 i pausen, og de tre første målene for det lokale laget var forårsaket av glipper.
To av dem, 1-0 og 3-0, var klare feil av Antonín Kinský, den 23 år gamle tsjekkiske keeperen, som jobber som vikar for Tottenham, men som merkelig nok ble valgt av Igor Tudor til Champions League-matchen mot Atleti, vel vitende om at fokuset deres er å overleve denne sesongen i Premier League.
Det tredje målet til Julián Álvarez kom etter at Kinský forsøkte å klarere en baklengs pasning, men klarte ikke engang å treffe ballen, og Álvarez var raskt ute og stjal ballen, lot den bare bevege seg og dyttet den forsiktig inn i mål. Målet skjedde bare sekunder etter det andre målet, forårsaket av en lignende feil av Spurs-kaptein Micky van de Ven.
Etter 15 minutter sa Igor Tudor at det var nok, og byttet ut Kinský til fordel for deres førstekeeper, Guglielmo Vicario. Kinský gikk rett inn i garderoben, og ble fulgt av mange av lagkameratene på benken for å trøste den unge keeperen, som gjorde sin Champions League-debut, men kvelden ble et mareritt.
Øyeblikket da Kinský gikk til garderoben med tårer i øynene, applaudert av hele Metropolitano-stadionet, som følte med skammen over å ha blitt byttet ut, er et av kampdagens bilder. Mange fans kritiserer nå Tudors avgjørelse om å bytte ut den unge spilleren etter 15 minutter og hans to uheldige feil.