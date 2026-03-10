Tottenham-keeper Kinský byttes ut av Igor Tudor etter 15 minutter og to feil mot Atleti

HQ

Champions League-kampen mellom Atlético de Madrid og Tottenham Hotspur startet på en måte som ingen kunne ha forutsett. Atleti gikk 3-0 på 15 minutter, 4-1 i pausen, og de tre første målene for det lokale laget var forårsaket av glipper.

To av dem, 1-0 og 3-0, var klare feil av Antonín Kinský, den 23 år gamle tsjekkiske keeperen, som jobber som vikar for Tottenham, men som merkelig nok ble valgt av Igor Tudor til Champions League-matchen mot Atleti, vel vitende om at fokuset deres er å overleve denne sesongen i Premier League.

Det tredje målet til Julián Álvarez kom etter at Kinský forsøkte å klarere en baklengs pasning, men klarte ikke engang å treffe ballen, og Álvarez var raskt ute og stjal ballen, lot den bare bevege seg og dyttet den forsiktig inn i mål. Målet skjedde bare sekunder etter det andre målet, forårsaket av en lignende feil av Spurs-kaptein Micky van de Ven.

Etter 15 minutter sa Igor Tudor at det var nok, og byttet ut Kinský til fordel for deres førstekeeper, Guglielmo Vicario. Kinský gikk rett inn i garderoben, og ble fulgt av mange av lagkameratene på benken for å trøste den unge keeperen, som gjorde sin Champions League-debut, men kvelden ble et mareritt.

Øyeblikket da Kinský gikk til garderoben med tårer i øynene, applaudert av hele Metropolitano-stadionet, som følte med skammen over å ha blitt byttet ut, er et av kampdagens bilder. Mange fans kritiserer nå Tudors avgjørelse om å bytte ut den unge spilleren etter 15 minutter og hans to uheldige feil.