Tottenham-keeper Kinský mottar tusenvis av støttemeldinger på Instagram etter traumatisk kamp

Antonín Kinský har mottatt en bølge av støttemeldinger etter at han ble byttet ut i Champions League-kampen mellom Atlético de Madrid og Tottenham Hotspur. Han ble byttet ut i det 17. minutt, og erstattet med Spurs' vanlige førstekeeper, Guglielmo Vicario. To av de tre første målene ble forårsaket direkte av Kinský, feil (en glipp og et misset spark), som kostet ham den tidlige utskiftningen, noe som nesten aldri har skjedd i profesjonell fotball for en keeper.

Da han gikk direkte til garderoben, fulgte de fleste av lagkameratene som satt på benken etter ham for å trøste ham. Den 23 år gamle tsjekkiske keeperen, som debuterte i Champions League, var synlig fortvilet og gråt. Da han forlot garderoben, applauderte tusenvis av rivaliserende fans på Metropolitano stadion for å støtte ham, vel vitende om hvor vanskelig det var for ham.

Nesten umiddelbart ble Instagram-kontoen hans oversvømt av tusenvis av støttemeldinger. "Stay strong", "Mucha fuerza", "Heads up", "Zustaň silný" og hundrevis av meldinger ble skrevet på det siste innlegget hans.

David de Gea, tidligere Manchester United-keeper, nå i Fiorentina, skrev også en melding på X. "Ingen som ikke har vært keeper kan forstå hvor vanskelig det er å spille i denne posisjonen. Hold hodet oppe, så kommer du til å klare det igjen."