Tottenham-supporter ser Declan Rices kone bli utskjelt under Arsenals Premier League-seier

Arsenal svarte på presset fra Manchester City i Premier League med en overveldende seier i Nord-London-derbyet, 4-1 mot et Tottenham Hotspur i sportslig krise, nær nedrykksplass, som ikke har vunnet siden den nye manageren Igor Tudor kom inn, og som inkluderte to scoringer av Eberechi Eze og Viktor Gyokeres, som scoret sitt mål nummer 100 for Arsenal.

Kampen hadde imidlertid et veldig skammelig øyeblikk da noen Tottenham-fans gjorde narr av Declan Rice da han viste et bilde av kona på telefonen. Heldigvis så det ikke ut til at Rice la merke til denne supporteren, men øyeblikket ble fanget opp av en fotograf, og bildet ble bredt spredt på sosiale medier, der mange brukere fordømte Tottenham-supporterens handling.

Dette er dessverre ikke første gang dette skjer. Rices mangeårige kjæreste Lauren Fryer har mottatt fornærmelser på grunn av sitt fysiske utseende, og slettet Instagram-innleggene sine i april 2024, da hun ble utsatt for krenkende tilrop i en kamp der Arsenal slo Chelsea 5-0. Dette førte også til en bølge av støtte til Fryer og Rice fra fansen.

Declan Rice og Lauren Fryer har vært kjærester siden de var 17 år, fikk sitt første barn i 2022 og giftet seg i juni 2025.