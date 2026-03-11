Tottenhams Micky van de Ven beskriver kampen mot Atlético som et "dommedagsscenario"

HQ

Micky van de Ven har beskrevet gårsdagens nederlag mot Atlético de Madrid som et "dommedagsscenario". Tottenhams andrekaptein legger til at det har satt sine personlige spor, ettersom han knapt sjekker telefonen sin annet enn for å snakke med familien. "Det er tøft, veldig tøft. Jeg er nødt til å fortsette. Det er en del av det, det er livet, og vi får se hva som kommer", sa den 24 år gamle nederlandske forsvarsspilleren, som ble utnevnt til kaptein for Spurs for første gang i september 2025.

"Alt som kunne gå galt, gikk galt. For keeperen vår er det selvfølgelig også forferdelig. Du ønsker ikke det for noen. I 15 minutter slapp vi bare inn mål som du egentlig ikke kan gjøre noe med ", sa Van de Ven til den nederlandske kringkasteren Ziggo Sport etter 5-2-kampen mot Atlético de Madrid, ifølge BBC.

"Jeg er ikke på telefonen lenger. Jeg er helt ferdig med den. Bare familien min, så det kommer til å gå bra", la van de Ven til, og beklaget at han ikke vil kunne hjelpe til i kampen mot Liverpool i Premier League neste søndag, ettersom han er suspendert.

Van de Ven kom til Tottenham Hotspur i august 2023, og ble kåret til sesongens spiller i Tottenham det første året, men led av mange skader den påfølgende sesongen. Han bidro imidlertid til at de vant Europa League over Manchester United, hans første store tittel, og den første for Tottenham på 17 år.

Tottenham-fansen er i klar fare for å rykke ned, og vil komme med"enorme protester" i de kommende hjemmekampene.