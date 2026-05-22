Tottenham-sjef Roberto de Zerbi mener søndagens kamp er viktigere enn Europa League-finalen

Den siste dagen i Premier League på søndag blir ikke like spennende fordi Arsenal allerede har vunnet ligaen takket være Manchester Citys glipp, men duellen om nedrykk er fortsatt i gang, mellom Tottenham (38 poeng) og West Ham (36 poeng). En av dem vil falle, og Tottenham er i førersetet: en seier eller uavgjort mot Everton vil være nok til å sikre frelse, og selv om de taper, trenger West Ham en seier mot Leeds, uavgjort ville ikke være nok.

Tottenham-trener Roberto de Zerbi vet at de gambler med omdømmet til en klubb som har ligget i den øverste divisjonen siden 1977, og beskriver søndagens kamp som viktigere enn en finale.

I fjor slo Tottenham Manchester United i Europa League-finalen, med Ange Postecoglou som trener, og vant et stort europeisk trofé. Men "et trofé forandrer ingenting. Det viktigste er klubbens stolthet og verdighet, slik at vi kan dra på ferie i Premier League ", sa den italienske treneren, via BBC Sport.

"Denne kampen er viktig, mer enn å spille om et trofé. Forrige sesong endte med å spille om et trofé. Vi spiller for noe som er viktigere enn et trofé på grunn av klubbens stolthet og historie."

