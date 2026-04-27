Tottenhams Xavi Simons er ute av VM med Nederland på grunn av en kneskade
Den 23 år gamle nederlandske kantspilleren kan ha pådratt seg en korsbåndskade.
Den 23 år gamle nederlandske kantspilleren Xavi Simons, fra Tottenham Hotspur, har pådratt seg en kneskade som vil tvinge ham til å gå glipp av VM med Nederland, under en 1-0-seier for Tottenham mot Wolverhampton, i en kollisjon med Hugo Bueno. Simons ble båret ut av kampen på båre, og det rapporteres at han har pådratt seg en skade i det fremre korsbåndet som vil holde ham ute i flere måneder.
Simons, som kom til Tottenham i august 2025 etter korte opphold i Leipzig, Paris Saint-Germain og PSV, har spilt for Nederland siden U15-landslaget, debuterte på A-landslaget i 2023 og nådde semifinalen i EM i 2024, der han scoret et mål i semifinalen mot England.
Skaden har knust hjertet hans, ettersom han går glipp av VM: "De sier at livet kan være grusomt, og i dag føles det slik. Sesongen min har fått en brå slutt, og jeg prøver bare å bearbeide det. Ærlig talt, jeg er sønderknust. Ingenting av det gir mening", sier Simons på sosiale medier. "Alt jeg har ønsket å gjøre er å kjempe for laget mitt, og nå har muligheten til å gjøre det blitt tatt fra meg ... sammen med verdensmesterskapet. Å representere landet mitt i sommer... bare borte. Det vil ta tid å finne fred med dette, men jeg skal fortsette å være den beste lagkameraten jeg kan være."
Tottenhams seier mot allerede nedrykksklare Wolverhampton var deres første ligaseier i 2026, men ikke nok til å bringe dem ut av nedrykkssonen: De har 34 poeng, og kjemper med West Ham (36 poeng) og Nottingham Forest (39 poeng) om å unnslippe den siste nedrykksplassen, etter at Wolverhampton og Burnley bekreftet nedrykk.