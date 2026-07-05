Tour de France, 2. etappe: Løpets første stigning på en naturskjønn rute mellom Tarragona og Barcelona

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Tour de France 2026 startet med et lagtempo, der Jonas Vingegaard og Team Visma tok initiativet mot Tadej Pogacar og UAE Emirates. Vingegaard bærer den gule trøyen for første gang siden 2023, etter å ha vunnet tidsprøven i Barcelona på 21 minutter og 47 sekunder, åtte sekunder foran Filippo Ganna fra Netcompany Ineos og Pogacar fra UAE.

2. etappe fortsetter i Katalonia, med en rute på 168,5 kilometer mellom Tarragona og Barcelona, med 2 500 meter stigning over to fjell. Først kommer Alto de Begues, en 6,1 kilometer lang stigning med en gjennomsnittlig stigningsgrad på 6,5 %, og til slutt Alto del Castillo i Montjuïc-parken, med målstreken ved siden av Olympiastadion – samme mål som på etappe 1, men en annen og mer krevende rute, der stigningen tas to ganger.

Det naturskjønne løpet vil også passere gjennom flere pittoreske byer på Costa Daurada, som Monnars, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà, El Vendrell, Calafell, Sitges og Castelldefels, langs vakre kyststrekninger og gamle romerske monumenter. Løpet starter rundt kl. 13.55 CEST, og de første syklistene forventes å komme i mål etter kl. 17 CEST.