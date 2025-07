Årets Tour de France er i full gang. I skrivende stund nærmer feltet seg allerede Paris med stormskritt, og det er dessverre ikke mye spenning igjen. Fenomenet Tadej Pogacar har etterlatt alle sine rivaler i støvet, og den gule ledertrøyen ser ut til å være limt til sloveneren, som har 4 minutter og 15 sekunder til nærmeste konkurrent, danske Jonas Vingegaard.

HQ

Men den gode nyheten er at du kan endre ting selv takket være Tour de France 2025. Den franske utvikleren Cyanide har laget årlige Tour de France-spill i over ti år, men i år skal det være noe helt spesielt. Utviklerne har gått over til de store kanonene - Unreal Engine 5 - og med den kan du forvente fotorealistisk grafikk som vekker de vakre franske landskapene til live i stua di.

I så fall vil du bli skuffet, for Tour de France 2025 er helt klart et budsjettspill. De topptunede rytterne ser mer ut som stive treningssyklister med hakkete animasjoner, og landskapene er monotone og sterile. Presentasjonen og atmosfæren, selve livsnerven i det legendariske sykkelløpet, er rett og slett for dårlig over hele linja.

Et annet stort problem er lydsporet. Det jublende publikummet og de raskt snurrende hjulene setter stemningen. Men ellers er det uhyggelig stille. Det er ingen musikk som underholder deg under de ofte svært lange etappene - noe det originale Cycling Manager fra 2001 hadde rikelig av. Og selv om det finnes en kommentator, må du ikke forvente følelsesladde utbrudd a la Rolf Sørensen, eller noe som minner om Jørgen Leths pittoreske beskrivelser av de franske slottene og vingårdene. Det er nesten AI-stemmenivå, så kjedelig er det.

Den svake presentasjonen ville ikke vært et like stort problem hvis spillet faktisk var morsomt, men det er dessverre ikke tilfelle. I stedet for å ta en mer arkadestil tilnærming til sykling, der du tråkker deg selv ved å veksle rytmisk mellom skulderknappene eller ta tid på innspillene dine, er rytteren din stort sett ganske automatisk. Det er bare i nedoverbakker at du faktisk kan oppnå noe gjennom presis styring, ettersom du må prøve å komme deg riktig rundt svingene og lene deg aerodynamisk fremover på rettstrekningene.

Ellers går mesteparten av tiden din med til å gi instruksjoner til lagkameratene dine, spise gels på de riktige tidspunktene og ellers holde deg godt plassert i feltet. Alt dette kan være spennende nok - hvis du spiller Pro Cycling Manager, som har et velfungerende grensesnitt og et fuglekamera for bedre oversikt. Men i Tour de France 2025 på konsoll, der grensesnittet er tungt og klønete, er det stort sett et mareritt.

Ja, du kan øke hastigheten manuelt, men det tar likevel altfor lang tid å komme til den siste delen av etappen, som er veldig spennende. Dette er selvfølgelig et generelt problem innen sykling, vil noen hevde. Men Tour de France 2025 gjør heller ikke seg selv noen tjeneste ved å gjøre de taktiske elementene i sporten så klønete.

I tillegg til muligheten til å kjøre årets Tour de France, har du også tilgang til en rekke andre endags- og etapperitt som Paris Roubaix, Flandern rundt, Vuelta a España og Giro de Italia. Du kan velge mellom lag og ryttere fra både World Touren og de lavere rangerte ProSeries-rittene, og det er mulig å kjøre enkeltritt, spille en enkel managermodus eller lage din egen rytter og prøve å nå toppen av verdensrankingen. På innholdssiden er Tour de France 2005 ikke noe å kimse av.

Men, men, men, Tour de France 2025 er mer som en utvannet versjon av det langt bedre Pro Cycling Manager 25, og fans av den serien har absolutt ingen grunn til å investere i den underlegne konsollversjonen. Derimot er spillet ikke på langt nær arkadeaktig nok til at mer tilfeldige sykkelfans som først og fremst følger Touren, vil sette seg ned og kose seg med spillet i løpet av sommeren.

Cyanide har en avgjørelse å ta. Enten kan de levere et morsomt og avslappende arkadespill, eller så kan de gi oss en konsollversjon av Pro Cycling Manager. For dette spillet er mer som en rytter som egenhendig har forsøkt å ta igjen et utbrudd ved å stikke av fra hovedfeltet og nå er fanget i midten - med tungen ut av kinnet og beina på syre.